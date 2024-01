Schalke macht in vielen Bereichen deutliche Fortschritte

Schalkes Kapitän Simon Terodde lobt die Fortschritte, die das Team an den ersten sechs Trainingslager-Tagen in Portugal gemacht hat. In der Tat durchlebt der Zweitligist derzeit eine deutliche positive Entwicklung.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Am sechsten Tag in Albufeira hat Schalkes Trainer Karel Geraerts seinen Spielern erstmals seit der Ankunft im Übungscamp einen halben freien Tag gegönnt, der Sonntagnachmittag stand ihnen zur freien Verfügung. Verdient haben sie es sich: Seit Dienstag malocht der vom Abstieg bedrohte Zweitligist unter portugiesischer Sonne, nach einer enttäuschenden Hinrunde sind die Fortschritte in mehrerlei Hinsicht deutlich erkennbar.

In den Einheiten sind Energie und Intensität spürbar höher als noch vor ein paar Wochen, das Verständnis füreinander auf dem Feld wächst zusehends, das Spiel wird immer flüssiger. Auch in Sachen Defensivstabilität, Offensivgefahr, Ballbesitz und Kombinationssicherheit befindet sich die Mannschaft auf einem guten Weg.

Das bisher Gelernte konnten die Gelsenkirchener im Test gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (2:3) unter Wettkampfbedingungen weiter üben, Simon Terodde blieb dabei der erste Schalker Treffer des neuen Jahres vorbehalten. Einen langen Pass von Tobias Mohr nahm der Kapitän im Strafraum technisch astrein mit rechts an, um den Ball mit links zum zwischenzeitlichen 1:1 einzuschieben. Bei diesem mustergültigen Spielzug bewiesen die Profis, dass sie sich im Angriff "viel bewegen", sagte Terodde: "Wir sind nicht starr, sondern flexibel, und machen gute Läufe in die Tiefe."

Die Qualität ist deutlich höher als noch vor ein paar Wochen. Simon Terodde

Was die Königsblauen unter Geraerts aufs Feld bringen, liegt immer mehr einem Konzept zugrunde. "Die Qualität ist deutlich höher als noch vor ein paar Wochen, zumal wir wissen, was der Trainer möchte", sagt Terodde, der mit Blick auf einen Trainerwechsel, den Schalke im Oktober vollzog, von einem "Anpassungsprozess" spricht.

Teroddes positives Zwischenfazit - und eine Warnung

Fast zwei Wochen vor dem Rückrundenstart gegen den HSV können die Schalker mit ihrem derzeitigen Stand zufrieden sein, für Terodde geht gerade vieles "in die richtige Richtung". Geraerts fügt die Puzzleteile mit Bedacht zusammen, ein fertiges Bild ist aber noch lange nicht entstanden: "Wir haben noch viel zu tun", betont Terodde.

Zwei volle Trainingslager-Tage liegen nun noch vor dem Kapitän und seinen Mitspielern. Der Montag wird mit einer Einheit auf dem hoteleigenen Platz beginnen, im weiteren Tagesverlauf stimmt Geraerts sein Personal ein auf das zweite Testspiel in Portugal, das am Dienstag stattfinden soll. Gegner, Austragungsort und Uhrzeit sind allerdings immer noch nicht offiziell bekannt. Am Mittwoch reist der Tross dann nachmittags zurück ins Ruhrgebiet.