Terodde in Torlaune: Stürmer trifft auch im dritten Test

Simon Terodde waren im gesamten Kalenderjahr 2023 in den Ligaspielen nur fünf Tore gelungen, eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen den HSV hat Schalkes Stürmer seine Treffsicherheit aber zurückerlangt. Terodde knipste nun auch bei der Generalprobe gegen KAS Eupen (3:1).

Gelungene Generalprobe für die Gelsenkirchener vor dem Zweitliga-Rückrundenauftakt am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den HSV: Beim 3:1 gegen den belgischen Erstliga-Vorletzten KAS Eupen in der heimischen Arena vor 14.964 Zuschauern ging Schalke 04 früh in Führung. Ein sehenswertes Zusammenspiel zwischen Keke Topp, Kenan Karaman und Schütze Simon Terodde mündete schon nach vier Minuten im 1:0.

Auch Idrizi trifft nach schöner Kombination

Nach seinen Toren im Portugal-Trainingslager gegen den VfL Wolfsburg (2:3) und Drittligist Recreativo Huelva (1:1) traf Terodde damit auch im dritten Wintervorbereitungsspiel des FC Schalke. Zu Jahresbeginn hat der Mann, dem im gesamten Kalenderjahr 2023 in der 1. und 2. Liga nur fünf Tore gelungen waren, nun also seine Treffsicherheit zurückerlangt.

Das 2:0 für Schalke 04 gegen das Team des früheren Werder- und Wolfsburg-Trainers Florian Kohfeldt folgte keine Viertelstunde später. Abermals trug der Zweitligist einen feinen Angriff vor, diesmal schloss Blendi Idrizi gegen die Belgier um den früheren S04-Verteidiger Victor Palsson ab (18.). Aufgelegt wurde Idrizis Treffer von - Terodde.

Finnbogason erzielt den Ehrentreffer

Bis zur Pause hatten die Königsblauen weitere gute Strafraumszenen, gegen Ende des ersten Durchgangs überstanden sie eine Drangphase der Belgier unbeschadet. Eupen bemühte sich nach dem Seitenwechsel weiter um den 1:2-Anschlusstreffer, ein an Thomas Ouwejan verursachter Foulelfmeter führte aber zunächst zum 3:0 durch Terodde (62.). Der Kapitän erzielte damit zwei der drei Schalker Tore gegen KAS selbst und bereitete das andere mustergültig vor.

Eupen kam doch noch zum verdienten Ehrentreffer durch den eingewechselten früheren Augsburger Bundesligastürmer Alfred Finnbogason (69.). Einziger Höhepunkt in den letzten 20 Minuten der Partie war ein Aluminiumkracher von Bryan Lasme (85.).