An das Hinspiel werden sich insbesondere die Fans beider Teams noch erinnern. Bereits nach 26 Minuten mit 0:3 hinten liegend, setzte es für S04 in einem regelrechten Torspektakel am Ende eine 3:5-Pleite. Die Gesamtbilanz im Duell beider Teams spricht dagegen für Königsblau. In bislang 56 Aufeinandertreffen gab es 25 Schalker Siege bei 15 Remis und 16 Erfolgen für die Fortuna.