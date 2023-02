Schalke-Aus von Boujellab und Kolodziejczak besiegelt

Eine Perspektive hatten sie bei den Profis schon länger nicht mehr, mittlerweile dürfen sich Nassim Boujellab und Timothee Kolodziejczak aber nicht mal mehr bei der U 23 des FC Schalke Hoffnung auf Einsätze machen. Das hat der Verein ihnen unmissverständlich klargemacht.

Ein Winter-Wechsel von Nassim Boujellab und Timothee Kolodziejczak wäre die beste Lösung für alle Seiten gewesen, kam seinerzeit aber in beiden Fällen nicht zustande. "Es hat sich nichts ergeben", erklärte Sportvorstand Peter Knäbel Anfang Februar. Nicht einmal Verhandlungen hätten sich angebahnt. Eine kleine Hoffnung gab es im Anschluss: Vereinzelt waren Märkte noch geöffnet, etwa der türkische oder österreichische. Doch auch hier: Fehlanzeige.

Wie es mit den beiden in den nächsten Monaten auf Schalke weitergeht, ist inzwischen offen besprochen worden. Der Verein, genau genommen in Person von Knäbel und René Grotus (Referent Sport), hat Boujellab und Kolodziejczak klargemacht, dass sie selbst in der U 23 auf keine Einsatzzeiten hoffen können. Es müssten Spieler Priorität genießen, die eine Zukunft auf Schalke haben oder zumindest weiter anstreben.

Sofortige Vertragsauflösung wäre eine Alternative gewesen

Eine sofortige Vertragsauflösung wäre eine Alternative gewesen, auch das war nach kicker-Informationen bei dem Austausch Thema. Doch die Spieler, die sich also nicht einmal in der Regionalliga für einen neuen Arbeitgeber empfehlen können, haben offenbar signalisiert, dass sie zumindest am Trainingsbetrieb der U 23 teilnehmen wollen, um sich körperlich fit zu halten.

Hier sieht Schalke 04 kein Problem - das Duo erhöht das Trainingsniveau eher, als dass es dieses beeinträchtigt. Knäbel sagt: "Es ist für alle nicht die schönste Situation, aber die Abwicklung soll so professionell wie möglich ablaufen."

Während sich Kolodziejczaks erst im Oktober vollzogene Verpflichtung rasch als großes Missverständnis entpuppte, hatte Schalke bei Boujellab zumindest lange die Hoffnung, dass es auch auf Profiebene eine innige Beziehung werden könnte zwischen dem Klub und dem Eigengewächs. Einst hatte sich Knäbel persönlich dafür stark gemacht, dass Boujellab eine Chance bei den Profis erhält, doch auch bei seinen späteren Leihstationen FC Ingolstadt und HJK Helsinki (bis Jahresende 2022) konnte sich der vielseitige Mittelfeldspieler nicht für eine königsblaue Zukunft empfehlen. Der im Juli 2021 verlängerte Vertrag des 23-Jährigen läuft im Sommer aus, die Trennung ist inzwischen unausweichlich. Genau wie bei Kolodziejczak.