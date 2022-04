SC-Youngster Sildillia: Flexibler Verteidiger mit Offensivpotenzial

Nach einem überzeugenden Spiel mit der U 23 des SC Freiburg gegen den TSV 1860 München könnte Kiliann Sildillia für die kommenden Spiele wieder zum Kader der ersten Mannschaft gehören - zumal er in der 3. Liga ohnehin gesperrt ist.

Zusammen mit seinen acht noch verbliebenen Mitspielern stemmte sich Kiliann Sildillia vergeblich gegen die 1:2-Niederlage des SC Freiburg II im Drittligaspiel gegen 1860 München. Der 19-jährige Franzose pendelt in dieser Saison zwischen erster und zweiter Mannschaft. Er hatte schon fünf - zumeist kurze - Einsätze in der Bundesliga und 16 in der 3. Liga, in der er auch am Sonntag mal wieder gefordert war. Dabei überzeugte Sildillia zunächst als Verteidiger, der nicht nur Chancen vereitelte, sondern auch kluge Pässe im Aufbauspiel beisteuerte. Am Ende schob er die Offensive mit an, war daran beteiligt, dass der Sport-Club auch in zweifacher Unterzahl dem Ausgleichstreffer nah war.

Sildillia ist flexibel einsetzbar

Zunächst spielte Sildillia als Innenverteidiger rechts in der Dreierkette, die nach der frühen Roten Karte gegen Sandrino Braun-Schumacher zur Viererkette wurde. Und als die Freiburger nach der Gelb-Roten Karte gegen Sascha Risch nur noch zu neunt waren, rückte er in der Schlussphase ins Mittelfeld vor und zeigte mal wieder, dass er flexibel einsetzbar ist. Das hatte auch schon SC-Trainer Christian Streich lobend erwähnt. In der Hinrundenpartie gegen RB Leipzig (1:1) stellte er den Innenverteidiger in dessen erstem Bundesligaspiel überraschend rechts vor der Dreierkette auf. Der 19-Jährige zeigte dabei genauso wenig Nervosität wie bei seinen Drittliga-Auftritten.

Nachdem er sich beim Debüt gleich über 90 Minuten beweisen durfte, folgten noch vier Einwechslungen in der Bundesliga, zum Profikader gehörte er jedoch häufiger. Das dürfte auch in der kommenden Woche so sein, denn zum einen ist er nach seiner fünften Gelben Karte für das Drittliga-Spiel am Montag bei Waldhof Mannheim gesperrt, zum anderen steht das Streich-Team vor einer englischen Woche mit den beiden Heimspielen gegen Bochum und Mönchengladbach sowie dem DFB-Pokal-Halbfinale beim Hamburger SV.

Nicht ganz so rund lief die Saison bisher für Kimberly Ezekwem und Nishan Burkart, die wie Sildillia zu den sechs jungen Spielern gehörten, die im vergangenen Sommer aus der U 23 in den Profikader aufgerückt sind. Beide hatten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kamen in der Bundesliga noch nicht zum Zug. Sie wurden am Sonntag in der 3. Liga gegen die Löwen in der zweiten Hälfte eingewechselt und gaben damit ihr Comeback nach mehreren Wochen Pause. Sie dürften auch in der kommenden Woche zum Kader der zweiten Mannschaft gehören, die vor allem in der Defensive personelle Probleme hat. Schließlich fehlen neben Silidillia auch Braun-Schumacher und Risch gesperrt.