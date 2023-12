Sao Paulo ruft: Luiz Gustavo wechselt in die Heimat

Der 36-jährige Luiz Gustavo setzt seine Karriere in seiner Heimat Brasilien fort. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielte, hat einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison beim FC Sao Paulo unterschrieben, wie der Verein am Montag mitteilte. Dort trifft Luiz Gustavo auf seinen Landsmann Rafinha, mit dem er beim FC Bayern 2013 die Champions League gewann.