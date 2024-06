Viermal Europapokal: Feka schließt sich Ottensen an

Dren Feka wechselt zum FC Teutonia Ottensen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat eine interessante Vita aufzuweisen: Für den FC Luzern spielte er in der ersten Liga der Schweiz, zuletzt war er bei KF Dukagjini in der Eliteklasse des Kosovos aktiv und spielte für diesen Klub auch viermal in der Qualifikation zur Europa Conference League. Ausgebildet wurde Feka beim Hamburger SV. "Er soll unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz helfen und vorangehen", beschreibt der Sportliche Leiter Kevin Weidlich die Erwartungen in einer Meldung.