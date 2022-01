Sané: "Ich brauche das Lob nicht unbedingt"

Leroy Sané (26) spricht im großen kicker-Interview (Montagsausgabe) über seine Saison beim FC Bayern und die zurückliegenden Pfiffe der eigenen Fans.

Leroy Sané spielt gerade den Fußball, den er mag. "Ich spüre die Anerkennung der Fans", sagt er im großen kicker-Interview (Montag) und nimmt auch die jüngsten positiven Kommentare von Bundestrainer Hansi Flick wahr. "Es ist aber nicht so, dass ich das Lob unbedingt brauche", betont die Nummer 10 des FC Bayern. Über ein halbes Jahr lang hatte Sané kein großes Interview mehr gegeben, nun öffnet er sich erstmals wieder - zur harschen Kritik, die ihn während der EM traf, und seiner Formsteigerung in dieser Saison.

Beim dribbelstarken Nationalspieler ist einiges passiert, seit er am 2. Spieltag beim 3:2-Sieg gegen Köln von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. "In diesem Moment war ich sauer", sagt er. "Aber auf mich und meine Leistung und nicht auf die Fans."

Sané: "Ich bin zu hundert Prozent angekommen"

Für die er laut eigener Aussage Verständnis hatte. "Wenn du gut spielst, sind alle am Jubeln. Wenn du schlecht spielst, sind alle am Schimpfen. Das ist im Leistungssport so, und damit muss ich umgehen."

Zwölf Treffer und 13 Vorlagen stehen wettbewerbsübergreifend auf Sanés Konto, deshalb sagt er nun nach einem durchwachsenen Debütjahr in München selbstbewusst: "Ich bin zu hundert Prozent angekommen. Ich bin fit und fühle mich gut, deshalb habe ich mich nicht beirren lassen. Ich glaube an mich und lasse mich nicht einschüchtern."

Was Sané zur Impfsituation bei seinen Freunden Kimmich und Gnabry sagt, wie er seine Chancen auf eine Ballon-d'Or-Nominierung einschätzt, wo er die deutsche Nationalmannschaft vor der WM in Katar sieht und was der FC Bayern zum Champions-League-Sieg braucht, lesen Sie am Montag in der Printausgabe des kicker - oder ab Sonntagabend im eMagazine.