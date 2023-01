Sané fehlt beim Start in die heiße Vorbereitungsphase

Am Freitag steht für den FC Bayern der Auftakt in die restliche Saison an, am Montag starteten die Münchner in die heiße Phase der Vorbereitung. Ein Trio meldete sich zurück, Leroy Sané dagegen ab.

Hat den Trainingsauftakt in dieser Woche beim FC Bayern verpasst: Leroy Sané. IMAGO/Sven Simon