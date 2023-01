4:4 gegen Salzburg: FC Bayern trennt sich im einzigen Test remis

Der FC Bayern München musste sich im Testspiel gegen RB Salzburg mit einem 4:4 begnügen. In einer turbulenten Partie war der FCB stark zurückgekommen, doch kassierte spät den Ausgleich.

Coach Julian Nagelsmann setzte zu Beginn auf das französische Innenverteidigerduo Pavard / Upamecano sowie hinten rechts auf Stanisic. Neben Kimmich startete Gravenberch, da Goretzka (Belastungssteuerung) ausfiel. Choupo-Moting (Unwohlsein) fehlte ebenso wie de Ligt ( Sprunggelenksprobleme).

Sanés schöner Schuss zum 1:0

Nach etwas Anlaufzeit übernahm der FCB mit Müller im Sturm im ersten Winter-Test beider Mannschaften die Kontrolle. Zunächst war Gnabry der aktivste Akteur, doch blieb hängen (7.). Besser machte es kurz darauf Gnabrys Konterpart auf dem Flügel: Sané zirkelte die Kugel nach Gravenberchs schöner Vorlage in den Winkel (9.). Fortan drückten die Münchner auf das 2:0, Kimmich scheiterte an Keeper Köhn (11.).

Koitas Ausgleich aus dem Nichts

Einmal schlief die Abwehr des deutschen Rekordmeisters in Hälfte eins - was prompt bestraft wurde: Koita schob den Ball nach einem Konter an Ulreich vorbei ins Tor (17.). Mitte des ersten Durchgangs wurde der FCB gegen hoch pressende Salzburger wieder gefährlicher: Sané (25.) scheiterte an Köhn, Musiala (31.) verzog knapp.

FCB verschläft Auftakt nach der Pause

Nachdem Matthias Jaissle bei den Salzburgern zur Pause fast komplett durchgewechselt hatte, drehte sich der Wind schließlich. Die Hausherren kamen mit dem Pressing kaum zurecht - wieder war RB eiskalt: Konaté nach zwei starken Ulreich-Paraden (51.) sowie Okafor (54.) stellten auf 3:1 für die Gäste.

Mit dem Rückstand im Rücken wachte Nagelsmanns Team aber auf. Den Anfang machte Kimmich, der knapp vorbeischoss (55.). Endgültig wieder im Spiel war der deutsche Rekordmeister nach den zahlreichen Wechseln rund um die Ein-Stunden-Marke.

Ibrahimovic scheitert nur kurz, Coman gleicht aus

Die Joker um Debütant Blind brachten frischen Wind. Ibrahimovic, erst 17 Jahre alt, scheiterte zunächst am Pfosten (65.). Wenig später machte es der A-Jugendliche besser und schweißte den Ball ins Tor (69.). Damit nicht genug: Coman glich cool für nun drückend überlegene Gastgeber aus (71.). Das 3:3 war hochverdient, der FCB drückte weiter, Tel scheiterte an Köhn (82.).

Tels Treffer reicht nicht zum Sieg - Doppelpack Okafor

Auch Sabitzer fand nicht am gut aufgelegten Keeper der Salzburger vorbei (84.), Tel aber hatte nicht genug: er stellte tatsächlich noch sehenswert auf 4:3 (88.). Jenes sollte im äußerst sehenswerten Test nicht der letzte Treffer bleiben, Okafor markierte für effiziente Salzburger nach einem langen Ball postwendend den Endstand (89.).

Kommende Woche Freitag gastiert Tabellenführer Bayern München zum Re-Start der Bundesliga beim Dritten RB Leipzig (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Salzburg testet am Montag als nächstes gegen Sparta Prag (16 Uhr).