Sammer, Ribery, Europameister? Wo Sanés Saisonstart hinführen kann

Leroy Sané (27) spielt beim FC Bayern seine bisher beste Saison. Geht es so weiter, könnten spezielle Bestmarken fallen.

Am Freitag, einen Tag vor dem Länderspiel gegen die Türkei (2:3), wurde Leroy Sané auf der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft gefragt, ob sein überraschender Auftritt auf dem Podium von neuen Führungsansprüchen oder einer neuen Reife zeuge. Sané, das ließ die Frage aus, ist schließlich kein Mensch der großen Töne, eher einer für Taten.

Also verbarg der zurückhaltende Bayern-Profi sein Lachen erst gar nicht, erntete von Julian Nagelsmann einen flapsigen Klaps auf den Rücken und sagte, während er nach rechts zu seinem einstigen Bayern-Trainer schaute: "Julian hatte mir eine sehr, sehr nette Nachricht geschrieben. Die habe ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen und gesagt: 'Ich komm' mit dir mit.‘"

Leroy ist bislang unser bester Spieler in dieser Saison. Harry Kane

Verantwortung, das stellte Sané auch sogleich klar, übernehme er lieber auf dem Platz. Und allerspätestens seit diesem ersten Saisondrittel muss das nicht mehr bezweifelt werden. Auf jeden Fall beim FC Bayern nicht.

Dass Harry Kane aktuell auf Kurs ist, Robert Lewandowskis 41-Tore-Rekord mindestens mal zu gefährden, liegt nicht zu unwesentlichen Stücken an Sané, der seinem kongenialen Partner bereits drei Treffer aufgelegt hat. Kane wiederum assistierte Sané dreimal - sieben gegenseitige Torbeteiligungen sind nach elf Spieltagen Bundesliga-Rekord.

Sané bewegt sich auf historischen Spuren

Und während Kane etliche weitere Bestwerte schon geknackt hat, bewegt Sané sich seinerseits auf historischen Spuren. Derzeit kommt Bayerns Nummer 10 in der Liga auf einen kicker-Notenschnitt von 1,86. Seit der kicker vor genau zwanzig Jahren bei der Bewertung von Spielern und Schiedsrichtern die Halbnoten eingeführt hat, waren zu diesem Zeitpunkt der Saison nur Franck Ribery (Bayern, 2012/13, 1,71) und Matthias Sammer (Dortmund, 1994/95, 1,75) noch besser.

Auffällig sind bei Sané auch die Gegensätze zur Vorsaison: In 2022/23 war der Flügelspieler keineswegs viel schlechter unterwegs, kam in der Liga aber - bis zum 11. Spieltag - "nur" auf einen Schnitt von 2,75, überragte dafür in den ersten vier Champions-League-Spielen mit vier Treffern und zwei Assists (Schnitt: 1,88).

In der Liga noch keine 3 vor dem Komma

In diesem Jahr stand bei Sané in der Liga noch kein einziges Mal die 3 vor dem Komma, dafür in der Champions League schon zweimal die 4. Immerhin steuerte er bei den einigermaßen knappen Erfolgen über ManUnited (4:3) und in Istanbul (3:1) einen Treffer beziehungsweise eine Vorlage bei. "Leroy ist bislang unser bester Spieler in dieser Saison", meinte Kane neulich nach dem 4:2 gegen Heidenheim und erhielt keinen Widerspruch. Schon jetzt hat Sané so viele Ligatore auf dem Konto (acht) wie nach dem Ende der Vorsaison. Hinzu kommen sieben Assists - nur Leipzigs Xavi weist einen mehr auf.

Übrigens: Ribery beendete die Saison vor zehn Jahren mit dem bisher besten Notendurchschnitt der Bundesliga-Geschichte (2,10), gewann mit Bayern das Triple, wurde Frankreichs Fußballer des Jahres und Europas Fußballer des Jahres. Sammer kam 1994/95 letztlich auf den drittbesten Notenschnitt (2,17), wurde deutscher Meister, Deutschlands Fußballer des Jahres und gewann im Jahr darauf den Ballon D’Or sowie die Europameisterschaft mit Deutschland. Wer weiß…