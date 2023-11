Neun Rekorde, die Kane schon jetzt abgeräumt hat

Harry Kane setzt in der Bundesliga neue Maßstäbe. Schon nach elf Spieltagen hat er neun Rekordmarken gesetzt. Ausgang offen.

17 Saisontore nach elf Spieltagen

Bereits jetzt hat Kane mehr Saisontore als Füllkrug und Nkunku (je 16), die Torschützenkönige 2022/23. So früh wie nie überbot einer den Vorjahressieger.

Heiß bei der Premiere

In der Premierensaison war kein anderer Profi in den ersten elf Bundesligaspielen so torhungrig. Schalkes Matischak schaffte 13 Tore, Haaland (BVB) 10.

So viele, so früh: Kane toppt Lewandowski

Erstmals erzielte ein Bundesligaprofi an den Spieltagen von 1 bis 11 so viele Treffer. Kane toppt Lewandowski, der 2019/20 "nur" 16 Tore schaffte.

Ein perfektes Duo

Kane bereitete drei Tore von Leroy Sané vor, umgekehrt waren es vier. Ein Novum, dass sich an den ersten elf Spieltagen ein Duo so viele Tore gegenseitig auflegt.

22 Scorerpunkte

An den ersten elf Spieltagen hat es seit der Erfassung 1988/89 noch nie so viele Scorerpunkte gegeben. Je 19 gelangen Lewandowski 2020 und Ibisevic 2008.

Neu und sofort top

In den ersten elf Einsätzen auf stolze 22 Scorerpunkte zu kommen ist einzigartig für einen Bundesliga-Neuling, es folgt Diego mit 15 (2006/07). In einer Debütsaison liegt der Rekord bei 31, gehalten von Luca Toni 2007/08 und Kolo Muani 2022/23.

Schon dreimal drei Tore

In der Debütsaison war es keinem Spieler gelungen, mehr als dreimal mindestens dreifach zu treffen. Vor Kane gelang das nur Uwe Seeler und Klaus Matischak.

Spieler des Tages: Kane, Kane, Kane

Wie Kane an drei Spieltagen in Folge (9 bis 11) im kicker Spieler des Tages zu werden, schafften zuvor nur Lewandowski 2020/21 und Kroos 2009/10.

Torhungrig in der Premier League, torhungriger in der Bundesliga

2017/18 und 2022/23 traf er in der Premier League je 30-mal. 2022/23 kam Kane nach elf Spielen auf neun Tore, erst nach dem 22. Einsatz auf 17. Sein Bestwert: 87 Minuten pro Tor (2016/17) - bei Bayern sind es 56 Minuten.