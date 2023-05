Saisonaus für Pieper: Werder-Verteidiger unterzieht sich OP

Amos Pieper wird in dieser Saison nicht mehr für den SV Werder Bremen auflaufen können. Der 25-Jährige wird zeitnah am Sprunggelenk operiert.

Die aktuelle Bundesliga-Saison ist für Amos Pieper bereits drei Spieltage vor dem regulären Ende vorzeitig beendet. Der Verteidiger des SV Werder Bremen wird sich in den nächsten Tagen aufgrund anhaltender Sprunggelenksprobleme einer Operation unterziehen, somit in dieser Spielzeit nicht mehr für den Aufsteiger zum Einsatz kommen.

"Der Ausfall von Amos für den Bundesliga-Endspurt ist sehr bitter, doch aufgrund seiner Sprunggelenksproblematik ist eine Operation leider unumgänglich", erklärte Werder-Coach Ole Werner in einer Vereinsmitteilung. Am vergangenen 31. Spieltag hatte der 25-Jährige aufgrund der Beschwerden erstmals seit dem 25. Spieltag wieder in der Bremer Startelf gestanden, musste bei der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer FC Bayern jedoch vorzeitig nach 55 Minuten wieder ausgewechselt werden, nachdem er in einem Duell mit Serge Gnabry erneut einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte.

Entscheidung für sofortige Operation

Zuvor konnte der U-21-Europameister von 2021 zumeist lediglich zu Kurzeinsätzen kommen. "Amos hat sich zuletzt trotz Beschwerden immer wieder zur Verfügung gestellt und wir haben einen Eingriff aufgeschoben. In Absprache mit ihm haben wir uns nun aber dazu entschieden, dass er die Operation jetzt durchführen lässt", so Werner weiter. Der im Sommer ablösefrei von Arminia Bielefeld verpflichtete Pieper absolvierte in seiner Debütsaison für Werder 29 Bundesligaspiele, 22 davon von Anfang an - und erzielte zwei Tore.

In den vergangenen Wochen hatte ihn Verteidiger Milos Veljkovic - wie auch nun nach seiner Auswechslung am vergangenen Samstag gegen die Bayern - in der Bremer Dreierkette ersetzt. Im Mannschaftstraining vor dem Auswärtsspiel am Sonntag in Leipzig fehlte der serbische Nationalspieler am Freitag jedoch, trainierte individuell. Eine weitere Defensiv-Option wäre das 17-jährige Toptalent Fabio Chiarodia. Auch Werder-Angreifer Niclas Füllkrug war aufgrund seiner Wadenprobleme noch nicht wieder Teil der Übungen mit dem Team.