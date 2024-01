Sahin verlässt den VfB Stuttgart

Mittelfeldspieler Mehmet Sahin und der VfB Stuttgart haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt Der 19-jährige Österreicher gehörte seit dieser Spielzeit dem Kader der Regionalligamannschaft an, konnte aber keinen Einsatz für die Schwaben verbuchen. In der vorangegangen Spielzeit war er Vize-Kapitän in der U-19-Bundesligamannschaft und gewann 2022 den DFB-Pokal der Junioren.