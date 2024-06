Würzburg läutet Transfer-Sommer mit Wieselsberger ein

Die Würzburger Kickers haben mit Jonas Wieselsberger ihren ersten Sommerneuzugang bekanntgegeben. In der Vorsaison stand der 25-jährige Defensivmann in Diensten der SpVgg Bayreuth und war dort Stammspieler. Sportdirektor Sebastian Neumann zeigt sich in einer Meldung überzeugt: "Er hat in den letzten Jahren konstant starke Leistungen gezeigt, kennt die Liga und wird unsere Defensive stabilisieren."