Säule Bader bricht weg: Darmstadt muss zum Start umbauen

Matthias Bader ist aus der Darmstädter Startelf normalerweise nicht wegzudenken. Doch nun müssen die Lilien für eine Weile ohne den Rechtsverteidiger auskommen. Drei Kandidaten bieten sich als Ersatz an.

Diese Nachricht trifft den Aufsteiger hart: Wie der SV Darmstadt 98 am Mittwoch mitteilte, hat sich Matthias Bader im Trainingslager am Oberschenkel verletzt. Er werde "in der kommenden Zeit" nicht zur Verfügung stehen, schrieben die Hessen, ohne mehr ins Detail zu gehen.

Rechtsverteidiger Bader spielt am liebsten vor einer Abwehr-Dreierkette seine Stärken auf der rechten Außenbahn aus. In der Aufstiegssaison hatte er 26 Zweitligapartien mit einem respektablen kicker-Notenschnitt von 3,04 absolviert. Wegen einer Operation am Hoden hatte Bader zu Jahresbeginn eine Handvoll Pflichtspiele verpasst, im Schlussspurt war er aber wieder gesetzt.

Seit etwas mehr als zwei Jahren ist der gebürtige Pforzheimer nicht aus der Darmstädter Startelf wegzudenken. Anfang 2020 war er vom 1. FC Köln zu den Lilien gewechselt, um mehr Spielanteile zu erhalten. Dieser Plan ging voll auf.

Im jüngsten Test probierte Darmstadt auf der Position viel aus

Für Bader rücken zum Saisonstart drei Alternativen ins Rampenlicht: Frank Ronstadt und Emir Karic könnten die Position wie in der Vorsaison bekleiden. Sie hatten ihren Teamkollegen schon nach dessen OP vertreten. Gerade der Österreicher Karic erhielt in der Sommervorbereitung recht viel Einsatzzeit - auch auf dem rechten defensiven Flügel. Beide Akteure können auch auf der anderen Defensivseite verteidigen - und beide müssen erst beweisen, dass sie schon Bundesliga-Format besitzen.

Dazu kommt Sommerneuzugang Fabian Nürnberger, ein gelernter Linksverteidiger, der im jüngsten Test gegen den SV Sandhausen (0:0) in der ersten Hälfte den Rechtsverteidiger gab. Nach dem Seitenwechsel war dort Karic zu finden, in der Schlussviertelstunde durfte sich Nachwuchsstürmer Fabio Torsiello versuchen, während der zeitgleich eingewechselte Ronstadt links spielte.

Für den SV Darmstadt 98 startet die Pflichtspielsaison am 14. August (18 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem DFB-Pokalspiel beim FC 08 Homburg.