RWE-Talent Etri auf dem Weg nach Hoffenheim

Rot-Weiss Essen verliert Rechtsaußen Ahmed Etri nach der Saison an die TSG Hoffenheim. Wie Marcus Steegmann, Direktor Profifußball beim Drittligisten, in der WAZ bestätigte, wird der 18-Jährige, der in dieser Saison in vier Drittliga-Spielen von RWE eingesetzt wurde und ansonsten in der U 19 der Essener spielt, ab Sommer im Kraichgau aktiv sein. Etri soll dann zunächst in der zweiten Mannschaft der TSG zum Einsatz kommen. Essen erhält eine Entschädigungssumme in Höhe eines "mittleren bis hohen fünfstelligen Betrags", so Steegmann.