Toure wird ein Schalker

Tidiane Toure wechselt vom 1. FC Köln zum FC Schalke 04. Im Falle des 19-jährigen Rechtsverteidigers handelt es sich um einen Transfer von einer zweiten Mannschaft zur anderen. Für die Jungböcke lief der Franzose in der abgelaufenen Saison 16-mal in der Regionalliga West auf. Schalkes U-23-Trainer Jakob Fimpel blickt in einer Meldung voller Optimismus auf die gemeinsame Zeit: "Mit 'Tidi' bekommen wir einen Spieler, der eine unfassbare Dynamik auf dem Flügel mitbringt. Er hat einen sehr großen Offensivdrang und passt daher sehr gut zu unserer Spielweise."