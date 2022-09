Rummenigges Rat an Nagelsmann: "Schuster, bleib bei deinen Leisten"

Vor dem Wiedersehen mit Robert Lewandowski stellt Karl-Heinz Rummenigge ein Ranking der wichtigsten Bayern-Transfers auf - und hat eine Empfehlung für Julian Nagelsmann.

Der FC Barcelona hat im Transfersommer ein hochriskantes Spiel getrieben, um seine Mannschaft prominent zu verstärken. Im Gegensatz zu manch anderem hält sich Karl-Heinz Rummenigge aber mit Kritik an den finanziellen Vorgängen rund ums Camp Nou lieber zurück.

"Ehrlich gesagt werden in Spanien die Finanzen nicht so dramatisch gewichtet wie in Deutschland", sagt der frühere Vorstandschef des FC Bayern im Interview mit "tz" und "Münchner Merkur" und sieht in Barça-Präsidenten Joan Laporta "den richtigen Mann" an der Klubspitze." "Wenn die sportliche Leistung stimmt, kriegt man alles irgendwie hin. Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Bei über einer Milliarde Euro Verbindlichkeiten, über die man ja spricht, hätte ich viele schlaflose Nächte gehabt."

Dass Julian Nagelsmann Barça im Juli öffentlich kritisiert hatte, gefiel Rummenigge nicht. "Ich empfehle grundsätzlich: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Julian sollte keine politischen Aussagen machen - das ist Aufgabe von Oliver Kahn und Herbert Hainer", betont er. "Er hat ja da auch eine Breitseite zurückbekommen aus Spanien. Ich glaube, es ist immer besser, die Dinge auf den eigenen Kompetenzbereich zu beschränken."

Rummenigges Wunsch für Lewandowski

Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Barça in München - mit Robert Lewandowski, dem Rummenigge wünscht, "mit Dankbarkeit" empfangen zu werden. "Man darf nicht vergessen: Er hat acht Jahre hier gespielt, alles gewonnen, was man gewinnen kann und jedes Jahr zwischen 35 und 50 Tore erzielt. Dazu ist er ablösefrei gekommen und jetzt für 45 Millionen Euro verkauft worden. Er hat also auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern München geleistet."

kicker Wochenendrückblick vom 11.9.2022 Union neuer Tabellenführer - perfekter Einstand für Rose bei RB, Premier League sagt Spieltag nach Tod von Queen ab - auch Auswirkungen auf Champions League, Deutsche Basketballer zittern sich ins EM-Viertelfinale, Verstappen rollt hinter dem Safety Car gemütlich ins Ziel kicker Wochenendrückblick vom 5.9.2022 05.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 4.9.2022 04.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 28.8.2022 28.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 22.8.2022 22.08.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Das Wechseltheater ändere "nichts an der Tatsache, dass er einer der wichtigsten Transfers der letzten 15, 20 Jahre war", so Rummenigge, der Lewandowski in diesem Ranking auf dem vierten Platz sieht: "Ribery, Robben, Neuer, Lewandowski - in dieser Reihenfolge."