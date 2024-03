Ruhe oder Ballyhoo? Xhaka: "Diese Woche wird brutal wichtig sein"

Meisterschale und DFB-Pokal sind für Bayer 04 zum Greifen nah. Und in der Europa League winkt am Donnerstag der Einzug ins Viertelfinale. In den letzten beiden Spielen vor der Länderspielperiode gilt es, dem FC Bayern keine Angriffsfläche mehr zu bieten, um nochmal Unruhe zu stiften.

Die Voraussetzungen werden immer günstiger. Nachdem Borussia Mönchengladbach im Viertelfinal-Nachholspiel bei Drittligist Saarbrücken ausgeschieden ist, ist der Weg für Bayer 04 im DFB-Pokal als letzter verbliebener Bundesligist und als Mannschaft der Saison frei. In der Liga stellen zehn Punkte Vorsprung auf Rekordmeister Bayern München eine ähnlich herausragende Ausgangsposition dar.

Für den Werksklub gilt es jetzt, nur keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Erleidet Bayer in dieser Woche keinen Rückschlag, steht der Tabellenführer vor einer ruhigen Länderspielperiode. Falls nicht, ist nochmal ein Ballyhoo aus München zu erwarten, als nächster Versuch eines Nervenspiels.

Jede Partie besitzt jetzt Signalwirkung. "Es sind noch neun Spieltage, wobei diese Woche brutal wichtig sein wird", weiß Granit Xhaka. Und auch Geschäftsführer Simon Rolfes beschwört weiter den Blick auf die beiden nächsten Spiele.

So erklärt er vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Qarabag Agdam (Hinspiel 2:2): "Jetzt wollen wir im Europapokal unbedingt weiterkommen und dann geht es nach Freiburg. Das sind die Dinge die wichtig sind und nicht die ganze Reihe von Spielen danach."

Wenn jemand nach der Saison kein Selbstvertrauen hat, ist er in der falschen Sportart. Granit Xhaka

Mit dem Erreichen des Viertelfinales würde Bayer die Triple-Chance wahren. Ein Aus gegen den Meister Aserbaidschans hingegen ein Fragezeichen hervorrufen und am eigenen Selbstverständnis kratzen.

Dies hat hingegen die schwache erste Hälfte aus dem Hinspiel, als Bayer mit einem 0:2 noch gut bedient war, nicht bewirkt. Für Xhaka eine Selbstverständlichkeit: "Wenn jemand nach der Saison kein Selbstvertrauen hat, ist er in der falschen Sportart. Wenn du über 30 Spiele ungeschlagen bist, dann hat eine erste schlechte Hälfte in der Europa League nichts mit Selbstvertrauen zu tun, sondern: Der Gegner spielt auch Fußball, die können natürlich auch zocken, die sind auch taktisch gut", erklärt der Mittelfeld-Stratege.

Vielmehr betont der Routinier Bayers Fähigkeit, Spiele auch nach einer schwächeren ersten Hälfte durch die richtigen Schlüsse wieder auf seine Seite zu ziehen. "Es gibt halt im Fußball Halbzeiten, Momente, in denen es weniger gut läuft. Die Kunst ist es, zurückzukommen, positiv zu bleiben, was den Kopf anbelangt. Dass haben wir in Baku gut gemacht."

Auch, weil Xabi Alonso nach einer knappen Stunde eben mit Xhaka und Florian Wirtz seine beiden Regisseure einwechselte. Danach dominierte Bayer den Tabellenführer aus Aserbaidschan komplett. So dass davon auszugehen ist, dass Leverkusens Trainer am Donnerstag im Rückspiel diesmal nicht seine beiden Schlüsselkräfte schonen wird.

Dafür steht nach dem 2:2 zu viel auf dem Spiel. Das Weiterkommen und das eigene Selbstverständnis, das durch ein Aus gegen Qarabag angekratzt würde. Doch eine Pause hält Xhaka für sich ohnehin nicht für notwendig. Im Gegenteil: "Mein Tank ist noch voll", stellt der Führungsspieler unmissverständlich fest, der aber auch weiß, dass die letzten zehn Wochen der Saison nicht nur mental, sondern auch physisch nochmal zur Herausforderung werden.

"Auch in der Breite brutal viel Qualität"

"Ich hoffe, ich kann meinen Tank nochmal betanken", sagt er offen, um dann aber zu betonen, dass er nicht unersetzlich sei: "Und wenn der Tank leer ist, haben wir auch andere Spieler, die spielen können, und deren Qualität der Mannschaft hilft. Wir haben auch in der Breite brutal viel Qualität. Das hat man auch jetzt in der Europa League gesehen."

Wobei gerade die Partie in Baku bezüglich Xhakas Sonderstatus genau das Gegenteil belegte. In strategisch anspruchsvollen Spielen ist die ordnende Hand des Mittelfeld-Chefs kaum zu ersetzen. Weshalb Xabi Alonso am Donnerstag gegen Qarabag Agdam auf Xhaka genauso von Beginn an setzen wird wie auf Ideengeber Wirtz.

Um sicher weiterzukommen. Und um vor dem nächsten Signalspiel in der Liga in Freiburg am Sonntag keine Fragezeichen hervorzurufen. Um den Bayern keinerlei Angriffsfläche zu bieten.