Saarbrücken macht's schon wieder: Brünker vollendet in der Nachspielzeit

Saarbrücken avancierte auch gegen Gladbach zum Pokalschreck und steht nach einem 2:1-Sieg im Halbfinale. Der FCS konterte die Borussen-Führung prompt und schaltete in der Folge auf Defensivtaktik um. Der Bundesligist dominierte, blieb aber ohne Idee und kassierte in der Nachspielzeit die Quittung.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl stellte nach der gelungenen Generalprobe mit einem 2:0 gegen Aue viermal um: Für Rizzuto, Civeja, Günther-Schmidt und Stehle erhielten die in der Liga gelbgesperrten Zeitz und Brünker sowie Naifi und Rabihic das Startelfmandat.

Ebenfalls ein neues Quartett brachte Borussen-Coach Gerardo Seoane. Im Vergleich zum 3:3 gegen Köln kamen Itakura, Friedrich, Reitz und Hack für Scally, Wöber, Koné und Ngoumou zum Zug.

Bei Dauerregen - bei der ersten Ansetzung Anfang Februar war die Partie aufgrund fortwährender Regenfälle sprichwörtlich ins Wasser gefallen - war der erst kürzlich verlegte Rasen erneut nicht in bestem Zustand, sondern vielmehr an vielen Stellen nicht fest gewachsen und zudem holprig. "Damit müssen beide Teams klar kommen", meinte Ziehl vor dem Anpfiff.

Seine Schützlinge fanden sich zunächst besser zurecht, Rabihic (3.) und Becker (6.) zeigten, dass sich der Drittligist nicht zu verstecken gedachte.

Naifi kontert Hack sofort

Die Borussia schlug mit dem ersten strukturierten Angriff unter gütiger Mithilfe von Gaus allerdings direkt zu: Dem Saarbrücker unterlief ein Stockfehler, der Honorat enteilen ließ, Hack verwandelte den Rückpass des Franzosen überlegt (8.). Gladbachs Freude währte nur kurz: Naifi schlug nach einem Abpraller per trockenem 18-Meter-Schuss mit dem Ausgleich postwendend zurück (11.).

Vfl betreibt Chancenwucher

Die Kontrahenten suchten weiterhin ohne Umschweife und mit Risiko die Offensive, im Umschaltspiel hatte der VfL deutliche Vorteile. Thoelke bügelte seinen eigenen Fehler gegen den durchgebrochenen Reitz wieder aus (14.), Boeder klärte nach einem Gladbacher Konter auf der Linie gegen den agilen Honorat (18.), ehe Hacks Abschluss über die Latte eine Kopie seines Führungstreffers verhinderte (21.).

FCS zieht sich zurück

Ab Mitte des ersten Abschnitts wurde der Unterhaltungswert geringer, weil die Saarländer ihre Strategie änderten und sich tiefer staffelten. Die Seoane-Elf schwang zwar mit viel Ballbesitz klar das Zepter, weitere zwingende Möglichkeiten ergaben sich jedoch gegen die kompakten Gastgeber bis zur Pause nicht mehr.

Hack lupft nur aufs Tordach

Durch den Dauerregen begann das Wasser nach Wiederanpfiff immer mehr auf dem Platz zu stehen, was das Passspiel erschwerte. Zudem schlichen sich auf beiden Seiten etliche Ungenauigkeiten ein. Diese Faktoren bedingten, dass sich vor beiden Toren wenig tat - es dauerte genau eine Stunde, ehe Hacks listiger Lupfer Gefahr versprühte.

Es spielte fast ausschließlich Gladbach gegen weiterhin sehr defensive Gastgeber, kam aber kaum in die Tiefe und verstrickte sich zunehmend einfallsloser fortwährend im Abwehrnetz des Drittligisten. So abwechslungsreich das Spiel noch im ersten Durchgang war, so ereignislos plätscherte es über weite Strecken nach dem Wechsel dahin.

Brünker setzt dem Pokal-Wahnsinn die Krone auf

Es war zu wenig, was die Borussia tat, um ins Halbfinale vorzustoßen. Saarbrücken, das sich fast ausschließlich aufs Verteidigen beschränkt hatte, schlug schließlich in der Nachspielzeit unerbittlich zu. Nach Weigls abgefangenem Pass folgte der mustergültige Konter bis hin zu Brünker, der seine Chance eiskalt nutzte und sein Team ins Halbfinale schoss (90-.+3).

In der Runde der letzten Vier gastiert nun Kaiserslautern am 2. April im Saarbrücker Ludwigspark.

In der Bundesliga sind die Fohlen am Samstag in Heidenheim zu Gast (15.30 Uhr). Anderthalb Stunden zuvor wird Saarbrückens Gastspiel in Duisburg angepfiffen.