Rückschlag für Coman - Goretzka trotz Erkältung "bärenstark"

Gegen Borussia Dortmund fallen drei Bayern-Profis aus. Kingsley Coman (25) steht unerwartet auf der Kippe.

Am Mittwoch hatte Kingsley Coman das erste Mal wieder voll mitgezogen, nachdem er am Wochenende in Bielefeld (3:0) nur zusehen durfte. Den Franzosen hatten Sprunggelenksprobleme gebremst, die am Donnerstag wieder aufgetreten sind. "Er wurde heute mit einer Therapie und medikamentös behandelt", erklärte Trainer Julian Nagelsmann zwei Tage vor dem Topspiel gegen Dortmund.

Gestern war er schon bärenstark. Julian Nagelsmann über Leon Goretzka

Ob Bayerns formstärkster Offensivmann erneut ausfällt, entscheidet sich erst am Freitag. "Natürlich hätte ich ihn gerne von Beginn an dabei", so Nagelsmann, "aber er hatte in den letzten anderthalb Wochen schon ein paar Wehwehchen."

Eric Maxim Choupo-Moting, der am Mittwoch wegen Rückenproblemen gefehlt hatte, konnte wieder trainieren und wird gegen den BVB auf der Bank sitzen. Das dürfte auch für den Bald-Dortmunder Niklas Süle gelten, der noch immer nicht hundertprozentig fit ist. Omar Richards fehlt aufgrund einer Erkältung, bislang fiel jeder Corona-Test negativ aus.

Leon Goretzka trainierte in der bisherigen Woche trotz einer Erkältung durch. "Gestern war er schon bärenstark", versicherte Nagelsmann. Der Nationalspieler hatte bei bestem Wetter in langen Klamotten und mit Halstuch trainiert. "Er wird bei 100 Prozent sein."