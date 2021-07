Rückschlag: Auch Adamyan fällt erstmal aus

Die TSG Hoffenheim muss vorerst auf Sargis Adamyan verzichten. Im Bemühen, endgültig durchzustarten unter Trainer Sebastian Hoeneß, erleidet der Angreifer einen bitteren Rückschlag.

Zunächst war von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede. In der Tat war die Beweglichkeit von Adamyan nicht erheblich eingeschränkt. Zwar mit dick andagiertem linken Oberschenkel, aber aus eigener Kraft, hatte der 28-Jährige am Freitag den Platz verlassen, sich noch über die Bande gehievt, die Einheit im Trainingslager in Rottach-Egern vorzeitig abgebrochen.

Kein Wunder also, dass Adamyan dann auch beim abschließenden Test gegen Greuther Fürth tags darauf im Aufgebot der TSG fehlte. Mittlerweile aber ist klar: Nach Harvard Nordtveit, der ebenfalls mit einer Oberschenkelblessur die Mannschaft bereits Mitte der Woche hatte verlassen müssen, bereits der zweite mittelfristige Ausfall für die Hoffenheimer. Der Armenier hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird etwa zwei bis drei Wochen ausfallen. Damit dürfte Adamyan zumindest für die erste Pokalrunde und wohl auch für den Saisonstart in Augsburg nicht zur Verfügung stehen.

Der nächste bittere Rückschlag

Es ist der nächste bittere Rückschlag für den Tempodribbler, der sich erst spät unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß in den Vordergrund hatte spielen können. Als er nach einer monatelanger Zwangspause (Syndesmoseriss) drauf und dran war anfangs der vergangenen Saison, stoppte ihn eine COVID-19-Infektion, die sich der Nationalspieler auf Länderspielreisen mit Armenien zugezogen hatte. Erst in der Schlussphase der Spielzeit konnte Adamyan seine Klasse und Wert für die Mannschaft unter Beweis stellen mit fünf beherzten Auftritten, starken Offensivszenen, einem Tor und einem Assist.

Auch nun im Trainingslager knüpfte Adamyan gleich wieder an das Niveau an, zweite sich in den Übungsformen enorm dynamisch mit Zug zum Tor und einer guten Abschlussquote. Nun wird er durch die Blessur erneut zurückgeworfen. Zumal sich der in der Rückrunde nach Anderlecht ausgeliehene Jacob Bruun Larsen nun auch wieder um den Platz auf der linken Offensivseite bewirbt. Und während Adamyan den Test gegen Fürth (2:2) tatenlos verfolgen musste, konnte der Däne mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 weiter Pluspunkte sammeln.