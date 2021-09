Rückschläge vor der Europa League: Ndicka und Durm fallen aus

In der Europa-League-Partie bei Royal Antwerp wird Eintracht-Coach Oliver Glasner zu Änderungen gezwungen sein. Neben Erik Durm fällt auch Evan Ndicka aus.

Die Frage, ob er angesichts von inzwischen acht Pflichtspielen ohne Sieg an einschneidende Wechsel in Sachen Personal oder System denke, bekam Oliver Glasner nach dem 1:1 gegen Köln zum wiederholten Mal gestellt. Er sei keineswegs starr auf eine bestimmte Aufstellung oder die Formation mit Viererkette festgelegt, gab der Eintracht-Trainer zu verstehen: "Kann gut sein, dass wir auch mal umswitchen. Nicht erst beim FC Bayern, sondern auch schon am Donnerstag in Antwerpen."

Womöglich ahnte Glasner da bereits, dass er notgedrungen Änderungen vornehmen muss. Im kommenden Europa-League-Spiel wird neben Außenverteidiger Erik Durm, der gegen Köln mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt wurde, aller Voraussicht nach auch Innenverteidiger Evan Ndicka ausfallen.

Kein Risiko bei Chandler

Ndicka verletzte sich in der Partie gegen die Geißböcke bei der buchstäblich letzten Aktion, wurde nach Abpfiff noch direkt auf dem Rasen behandelt. Am Sonntag folgte die Diagnose: Der 22-Jährige laboriert an einer Bänderdehnung im Knie und wird einige Tage aussetzen müssen. Ob es zumindest für eine Rückkehr im Ligaspiel am kommenden Sonntag beim FC Bayern reicht, bleibt abzuwarten.

Auch für Durm wird es bis dahin arg eng. Der 29-Jährige ging nach einem bösen Crash mit Kölns Florian Kainz am Samstag sichtlich benommen vom Platz. Im Gegensatz zu Timothy Chandler, der trotz klaffender Platzwunde nach einem Zusammenstoß mit Benno Schmitz deutlich glimpflicher davongekommen war. Chandler spielte zunächst mit Turban weiter und wurde in der Halbzeitpause genäht, hatte allerdings keinerlei koordinative oder kognitive Einschränkungen. Eine Gehirnerschütterung wurde ausgeschlossen, weshalb der Routinier ohne zusätzliches Risiko weiterspielen konnte.

Die Chance für Hasebe?

Chandler bleibt damit auch in den beiden anstehenden Partien eine Option für die Außenbahn. An Stelle von Ndicka dürfte Glasner entweder Stefan Ilsanker oder Tuta in die erste Elf beordern. Oder sogar beide, um mit einer Dreierkette für zusätzliche Stabilität zu sorgen. Als zentraler Mann im Abwehrverbund könnte dann freilich auch Routinier Makoto Hasebe fungieren, den sich ohnehin diverse Beobachter aufs Feld zurückwünschen. Alternativen bleiben Glasner so gesehen also trotz der neuen personellen Rückschläge noch genug. Thiemo Müller