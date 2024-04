Rückkehr ungewiss: Schulter-Kapselzerrung bei Heidenheims Maloney

Läuft Lennard Maloney noch einmal in dieser Bundesliga-Saison auf? Das lässt sein Klub, der 1. FC Heidenheim, bei der Verkündung der Diagnose für den Mittelfeld-Abräumer offen.

Bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig war Lennard Maloney nach einem Zusammenprall mit Xavi auf die rechte Schulter gefallen und hatte sich diese ausgekugelt. Auf die verletzungsbedingte Auswechslung gegen Jan Schöppner in der 53. Minute folgte nun die Diagnose.

Der 1. FC Heidenheim schrieb am Montag auf seiner Website von einer Kapselzerrung an der Schulter. Wann der zweimalige US-amerikanische Nationalspieler wieder ins Training einsteigt, stehe noch nicht fest. Ebenfalls ließ der Aufsteiger offen, wann der 24-jährige Stammspieler wieder in der Bundesliga auflaufen kann.

Vier Spieltage stehen im Oberhaus noch an, als nächstes gastiert der FCH am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SV Darmstadt 98 - aller Voraussicht nach ohne Maloney.