Rückkauf und neuer Vertrag: Ngankam kehrt zu Hertha zurück

Jessic Ngankam wird weiter in der Bundesliga spielen. Hertha BSC hat den Leihspieler, dessen Dienste sich die SpVgg Greuther Fürth eigentlich gesichert hatte, zurückgeholt und ihn gleich mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Nach dem Abstieg mit der SpVgg Greuther Fürth aus dem deutschen Oberhaus geht es für Ngankam dennoch in der Bundesliga weiter. Der zuletzt an die Fürther verliehene Angreifer trägt künftig wieder das Hertha-Trikot, wie die Berliner am Dienstag mitteilten. Zudem wurde der bis 2023 laufende Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

"Leider hat Jessic aufgrund der zu Saisonbeginn erlittenen Verletzung erst in der Rückrunde Spielpraxis sammeln und sein Potenzial zeigen können", meinte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. "Dennoch kehrt er nun mit guten Erfahrungen zu uns zurück." Nach seiner gleich nach seinem Wechsel erlittenen Knieverletzung lief Ngankam nur gegen Ende der Spielzeit noch sechsmal für den Absteiger auf.

Fürth zieht Kaufoption - doch die Berliner nutzen ihre Klausel

Der hatte sich auch eine Kaufoption für Ngankam gesichert und diese für etwa 1,5 Millionen Euro auch gezogen, doch aufgrund einer Matching-Right-Klausel konnte Hertha den Angreifer - für eine entsprechend höhere Summe - unmittelbar zurückkaufen.

"Wir freuen uns auf ihn und auch darüber, dass er seinen Vertrag bei uns um weitere zwei Jahre verlängert hat", sagte Bobic über den 21-Jährigen, der sich derzeit mit der deutschen U 21 auf die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn und in Polen vorbereitet.