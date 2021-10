Rostock-Coach Härtel muss die Offensiv-Sinne schärfen

Hansa Rostock ist im Ostseestadion bislang noch nicht so recht in Schwung gekommen. Beim wichtigen Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag soll aber der zweite Dreier in Folge her.

Der zweite Heimdreier darf es gerne werden: Rostock und Jens Härtel empfangen Sandhausen. imago images/Bernd Müller