Rose vor Bochum: "Wir müssen den Charakter dieses Spiels annehmen"

Die Ohrfeige war schallend, ihre Wirkung soll aber nicht nachhaltig sein. Die 0:7-Schlappe in der Champions League bei Manchester City soll RB Leipzig beim Bestreben, die Ligapartie beim VfL Bochum zu gewinnen und im Rennen um eine erneute Qualifikation für die Königsklasse auf Kurs zu bleiben, nicht aus der Spur bringen.

Er will mit RB zurück in die Erfolgsspur: Trainer Marco Rose. imago images

Marco Rose hat auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagvormittag nochmal einen kurzen Einblick in die Befindlichkeit nach der Klatsche von Manchester und in deren Aufarbeitung gewährt. Für ihn selbst sei der Mittwoch, also der Tag danach "fürchterlich gewesen", so der Leipziger Trainer, aber als er am Freitagmorgen erwacht sei, sei das Gefühl schon wieder "richtig gut" gewesen. Mit seinen Profis hat er das Debakel derweil am Donnerstag nochmal erörtert, "wir haben uns neu justiert", sagt Rose.

Damit soll die Bewältigung der Ereignisse vom Dienstag aber auch beendet sein. Der Blick in Leipzig geht nach vorne, auch wenn sich Rose darüber im Klaren ist, dass "der eine oder andere etwas genauer auf uns schaut", was RB am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum so abliefert. Der 46-Jährige fordert aber von seiner Mannschaft, dass Manchester abgehakt und der Fokus auf Bochum gerichtet ist.

"Ich erwarte, dass wir bereit sind", betont Rose. Denn der RB-Coach schätzt den momentanen Tabellen-14. als harte Nuss für sein Team ein. Bochum verkörpere "hohe Intensität und eine starke Mann-Orientierung", so Rose, in einem Duell gegen den VfL gehe es sehr viel "um erste und zweite Bälle", zudem habe das Team seines Kumpels Thomas Letsch "viel Tiefe und Tempo über die Flügel sowie in Philipp Hofmann einen Zielspieler". Vor allem steht für den Leipziger Trainer fest: "Es wird ein Fight. Und den Fight müssen wir annehmen, wir müssen den Charakter dieses Spiels annehmen."

Geschieht das, dann sieht Rose gute Möglichkeiten, dass seine Mannschaft die seelischen Schmerzen, die aus der Pleite von Manchester herrühren, schnell lindern kann. "Im Fußball geht es dann immer wieder so schnell", sagt er, "man wird in die eine Richtung bewertet, und dann kann das nächste positive Ergebnis schon wieder die Dinge ein Stück weit beruhigen."

Diallo bald zurück im Mannschaftstraining?

Personell hat sich gegenüber der Partie bei ManCity nichts verändert. Alle die, die mit in Manchester waren, sind laut Rose einsatzfähig, sodass weiterhin Peter Gulacsi (Kreuzbandriss), Christopher Nkunku (Muskelfaserriss), Xaver Schlager (Syndesmose-Riss) und Abdou Diallo (Kniebeschwerden) auf der Ausfallliste stehen. Letzterer hat laut Rose am Donnerstag immerhin wieder auf dem Platz gestanden und einige Passformen absolviert. Bei RB geht man davon aus, dass der von Paris St. Germain ausgeliehene Verteidiger eventuell in der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining integriert werden kann.