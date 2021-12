Rose sauer: "Didi Hamann nagelt"

Nach dem 3:0 über die SpVgg Greuther Fürth hat BVB-Coach Marco Rose TV-Experte Didi Hamann kritisiert - und ihn eingeladen.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und der SpVgg Greuther Fürth war schon längst abgepfiffen, da kam es doch noch einmal zu einem Zweikampf. Ausgetragen aber nicht auf dem Rasen, sondern via Monitor. "Sky"-Experte Didi Hamann hatte die Leistung des lange Zeit ideenlosen BVB beim 3:0 über den Tabellenletzten kritisiert, Dortmunds Coach Marco Rose reagierte im anschließenden Feld-Interview - auch mit Blick auf zuvor getätigte Aussagen Hamanns - sichtlich angefressen. "Es war von Beginn an so, dass Didi Hamann gegen uns nagelt."

"Möglicherweise", so Rose weiter, "lade ich ihn mal ein ins Stadion." Besonders die personelle Situation der Dortmunder sah er in Hamanns Kritik zu kurz gekommen. "Ich glaube, wenn man unsere Saison sieht und die Umstände, unter denen wir arbeiten, kann man ein paar Sachen nachvollziehen. Wenn dir ständig die Hälfte fehlt, du mit wenig Spielern in die Saison gehst, dir ständig Jungs wegbrechen und du nie mit der Mannschaft spielen kannst, mit der du spielen möchtest. Wir haben 34 Punkte in der Bundesliga und auch schon ein paar ordentliche Spiele gemacht."

Dass wir in der Form von heute keine Chance haben, die Bayern vom Thron zu stoßen, ist klar. Marco Rose

Auf die Gegenrede von Fragensteller Patrick Wasserziehr ("Er sagt seine Meinung, aber er nagelt nicht") erneuerte Rose seine Position: "Ich habe eine andere Meinung als Didi Hamann und ich sage: Didi Hamann nagelt."

Der BVB sei, so Rose, "die einzige Mannschaft, die hingeht und sagt: 'Wir wollen den Bayern den Platz streitig machen' - vor der Saison, während der Saison, vor dem direkten Duell und nach wie vor. Sollen sich doch alle freuen, dass es eine Mannschaft gibt, die das macht und probiert - trotz aller Widrigkeiten. Dass wir dem nicht immer gerecht werden können und dass wir in der Form von heute keine Chance haben, die Bayern vom Thron zu stoßen, ist klar. Aber sich jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen, ist schwierig."

Hamann nimmt Roses Einladung an

Auf der anschließenden Pressekonferenz wurde Rose erneut auf sein Interview angesprochen und spezifizierte seine Kritik nochmals: "Es ist mir in den letzten Wochen aufgefallen", erklärte der Coach. "Es geht nicht nur um unsere Leistung, es geht dort teilweise auch um einzelne Spieler - unser Kapitän (Marco Reus, Anm. d. Red.), der da immer wieder namentlich fällt. Das gefällt mir nicht und ich finde auch nicht, dass das passt. Im Fußball vergisst man immer relativ schnell. Es ist mir seit Wochen zu einfach, zu billig - und immer wieder auf unsere Kosten. Dementsprechend habe ich meine Meinung gesagt."

Womöglich wird er sie Hamann bald tatsächlich auch ohne den Umweg der Monitore sagen können. Der Experte entgegnete nach Roses Interview sofort: "Die Einladung nehme ich gerne an. Ich komme gerne ins Stadion oder zu ihm nach Hause."