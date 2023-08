Rose reagiert auf Hamanns Prognose - und die Dani-Olmo-Spekulationen

Marco Rose hält sich vor dem Bundesliga-Start an die Fakten. Didi Hamanns mutige Leipzig-Prognose lässt den Trainer deshalb kalt - die Gerüchte um Dani Olmo & Co. weniger.

Als Xabi Alonso im vergangenen Oktober zu seinem vierten Bundesligaspiel als Leverkusen-Trainer in Leipzig antrat und 0:2 verlor, wurden die Fragen im Nachgang bereits unangenehm. "Es wurde schon spekuliert: Geht das jetzt gut?", erinnert sich RB-Trainer Marco Rose und kennt die Antwort rund zehn Monate später längst: Und wie es gut ging! "Nicht mal ein halbes Jahr später wird er bei Real Madrid gehandelt. So schnell geht das dann."

In gewisser Weise hat auch Rose in den vergangenen Wochen erlebt, wie wandelbar die öffentliche Wahrnehmung ist: Aus einem gebeutelten Klub, der Leistungsträger um Leistungsträger verliert, ist ein Titelkandidat geworden - für Didi Hamann sogar ein Titelfavorit. "RB wird Meister!", legte sich der TV-Experte am Freitag in der "Leipziger Volkszeitung" fest.

Rose reagierte auf die gewagte Prognose gelassen. Auf die Frage, wie man es schaffe, da demütig zu bleiben, antwortete er am Tag vor dem Bundesliga-Auftaktspiel bei Xabi Alonsos Leverkusenern (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Das ist gar nicht so schwer, wenn man einfach normal bleibt. Ich glaube, das sind wir und das tut uns auch gut. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir als RB Leipzig ambitioniert bleiben und jedes Spiel gewinnen wollen."

Rose: "Wir haben unfassbare Spieler verloren"

Mit dem 3:0-Triumph im DFL-Supercup beim FC Bayern haben die Leipziger ein Statement gesetzt. "Ich weiß nicht, ob uns das so viele zugetraut haben", sagte Rose mit einer Prise Genugtuung. "Das bedeutet natürlich, dass außenrum was passiert", also die Erwartungshaltung steigt. "Aber wir halten uns an Fakten", und so nahm Rose das Ziel Meisterschaft am Freitag nicht in den Mund.

"Fakt ist: Wir haben unfassbare Spieler verloren, eine Achse mit Gvardiol, Halstenberg, davor Laimer, davor Szoboszlai und davor Nkunku. Wenn man sich ein bisschen im Fußball auskennt, weiß man, was das für eine Mannschaft bedeutet. Wir haben hervorragende Arbeit gemacht, haben super Jungs dazu geholt, das fühlt sich gut an. Und Fakt ist, dass wir in München gezeigt haben, dass es auch ohne die vier, fünf Spieler funktionieren kann. Jetzt wollen wir es konstant auf den Platz bringen." Auf jeden Fall wüsste nun jeder in der Mannschaft - und auch jeder Außenstehende -, "was für uns möglich ist und auf welchem Niveau wir performen können".

"Simakan Arsenal, Olmo ManCity - irgendwann ist auch mal gut"

Vor allem Dreierpacker Dani Olmo spielte gegen Bayern groß auf und wurde in englischen Medien prompt als mögliches Transferziel von Triple-Sieger Manchester City genannt. "Simakan Arsenal, Olmo ManCity, Sesko ist schon unzufrieden und will nach Mailand - irgendwann ist dann auch mal gut", zeigte sich Rose genervt von den vielen haltlosen Spekulationen rund um seine Spieler. "Was sollen die Leute draußen glauben und was nicht? Ich brauche schon eine Fußballmannschaft, um Fußball spielen zu können."

Und Dani Olmo "fühlt sich im Moment megawohl mit seiner Situation, mit seiner Rolle. In dem Geschäft ist viel möglich, aber ich hoffe nicht, dass das dann wieder jemand im Internet aufnimmt und glaubt, da ist dann doch irgendwo ein Türchen offen", warnte Rose, der selbst noch einen Linksverteidiger sucht. "Ich könnte jetzt sagen: Nur über meine ... Aber das sage ich nicht."