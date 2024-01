Samt Zittern am Ende: Roma siegt bei de Rossis Debüt

Bei der Roma gab es am Samstag das Debüt des neues Trainers und AS-Ikone Daniele de Rossi. Die Partie begann gut aus Sicht der Gastgeber, die dann aber zittern mussten - und schlussendlich mit 2:1 gewannen.

Roms 1:3 bei Milan in der vergangenen Woche hatte die Trennung von Trainer José Mourinho zur Folge. Seine Nachfolge trat Roma-Legende Daniele de Rossi an, der nun am Samstag sein Debüt feierte. Er hatte Hellas Verona als Gegner, das ohne Ex-Bundesligaspieler Duda (Gelb-Rot beim 2:1 gegen Empoli) antreten musste.

Lukaku und Pellegrini bringen Rom auf Kurs

Die Roma trat direkt dominant auf und wollte ihrem neuen Coach offenbar zeigen, was sie drauf hat. Bei einer ersten Chance wurde Lukaku noch geblockt (7.). Aber in der 19. Minute machte es der Belgier besser: El Shaarawy schlug einen guten Haken und legte rüber zu Lukaku, der eiskalt rechts unten traf.

Es war eine einseitige erste Hälfte, Hellas hatte offensiv nicht viel zu bieten und offenbarte defensiv das ein oder andere Problem. Das wussten die Gastgeber zu nutzen: Über El Shaarawy landete der Ball links im Strafraum bei Pellegrini, der humorlos links oben zum 2:0 traf (25.). Die Roma hatte in den ersten 45 Minuten alles im Griff, Huijsen verpasste es sogar, für eine noch höhere Pausenführung zu sorgen (30.). Somit ging es mit dem 2:0 in die Kabinen.

Veronas Tor zählt nicht - Folorunsho trifft aus der Distanz

Nach der Pause waren die Römer auch wieder tonangebend, kamen aber zunächst zu keinen Chancen. In der 56. Minute hätte die Partie noch einen neuen Anstrich bekommen können, denn Folorunsho hatte eingeköpft. Aber Schiedsrichter Juan Luca Sacchi hatte ein Stürmerfoul gesehen, der Torschütze hatte Karsdorp leicht geschubst. Auch nach VAR-Einsatz blieb diese Entscheidung bestehen.

Die Gäste waren nun etwas besser im Spiel und hatten nach VAR-Einsatz plötzlich die dicke Chance zum Ausgleich, denn nach Llorentes Handspiel gab es Elfmeter. Aber Djuric knallte den Ball drüber (66.). Doch die Gäste blieben nun dran - und glichen nicht unverdient aus: Folorunshos Distanzschuss flatterte, Rui Patricio sah nicht gut aus und der Ball schlug im Tor ein (76.).

Hellas glaubte nun an sich und spielte munter nach vorne. Wirklich gefährlich wurde es vor dem Tor der Römer aber nicht mehr. Somit brachte die Roma mit etwas Zittern am Ende diesen knappen Sieg über die Zeit und de Rossi durfte sich über ein gelungenes Debüt freuen.

Weiter geht es für Rom am nächsten Montag mit dem Ligaspiel bei Salernitana. Hellas spielt am Sonntag zuvor gegen Frosinone.