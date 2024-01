"Willkommen zu Hause": De Rossi folgt bei der Roma auf Mourinho

Die AS Rom hat nur wenige Stunden nach der Trennung von Trainer José Mourinho (60) den Nachfolger des Portugiesen bekanntgegeben: Mit Daniele de Rossi (40) übernimmt eine Vereinslegende bei den Giallorossi.

Nach nur drei Niederlagen und einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien hatten die Verantwortlichen der AS Rom am Dienstagmorgen einen Entschluss getroffen: José Mourinho (60) ist nicht mehr Trainer der Hauptstädter. Den Namen seines Nachfolgers gaben die Hauptstädter wenige Stunden später bekannt.

De Rossi war fast 20 Jahre lang Roma-Spieler

Daniele de Rossi heißt der neue Mann an der Seitenlinie. Wobei nur die Rolle des Italieners bei der Roma neu ist. Als Spieler war der leidenschaftliche Kämpfer im Mittelfeld fast 20 Jahre lang Teil des Vereins. Der gebürtige Römer und Weltmeister von 2006 absolvierte satte 523 Spiele (53 Tore) für seinen Heimatverein.

In einer offiziellen Mitteilung der AS Rom wird de Rossi mit den Worten "Willkommen zu Hause" begrüßt. Für Mourinho, der am Dienstagmorgen trotz seines Erfolgs in der Conference League 2022 - zeitgleich der erste europäische Titel der Roma nach 61 Jahren - sowie dem Einzug ins Finale der Europa League (1:4 i.E. gegen Seriensieger FC Sevilla) vergangene Saison entlassen worden war, ist das Kapitel Rom hingegen Geschichte.

Zu viele Ausrutscher bei Mourinho

Das Ausscheiden im "Derby della Capitale" gegen Lazio im Viertelfinale der Coppa Italia vergangene Woche sowie nur Platz neun in der Serie A und Mourinhos unzählige Platzverweise brachten das Fass offenbar zum Überlaufen. Kurioserweise saß Mourinho am Wochenende beim 1:3 in Mailand wegen seiner Sperre gar nicht auf der Bank.

"Wir möchten José im Namen von uns allen bei der AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken", wurden die Besitzer Dan und Ryan Friedkin zitiert. "Wir werden seine Zeit bei der Roma immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins ist."

Mourinho, dessen Vertrag bis Ende Juni 2024 Gültigkeit hat, gewann mit den Giallorossi 56 seiner 116 Pflichtspiele. Ab sofort tritt de Rossi also in große Fußstapfen. Der 40-Jährige, der bisher erst eine Cheftrainer-Stelle bei SPAL Ferrara in der Serie B vorweisen kann, erhält einen Kontrakt bis Saisonende. Ab Samstag (18 Uhr) kann de Rossi gegen Kellerkind Hellas Verona an der Seitenlinie erstmals beweisen, was in ihm steckt.