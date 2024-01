Theos traumhafter Schlusspunkt: Milan schießt die Roma auf Platz 9

Mit einem 3:1-Heimsieg über die AS Rom hat Milan den dritten Platz in der Serie A gefestigt. Die Römer, die auf José Mourinho und Paulo Dybala verzichten mussten, kamen nach einem Elfmeter noch einmal zurück, kurz vor Schluss beseitigte Theo jedoch alle Zweifel.

Brachten Milan den 3:1-Sieg gegen Rom ein: Yacine Adli (li.), Theo (mi.) und Olivier Giroud. DeFodi Images via Getty Images

Unter der Woche musste sowohl Milan (1:2 gegen Atalanta Bergamo) als auch die Roma (0:1 bei Lazio Rom) das Aus in der Coppa Italia verkraften. Im direkten Duell in der Liga hatten die Gäste aus der Hauptstadt vier Tage später nicht nur den Ausfall ihres gesperrten Trainers José Mourinho zu verkraften, auch Dybala musste mit Oberschenkelproblemen passen und wurde als eine von fünf Änderungen in der Startelf von El Shaarawy ersetzt. Außerdem vertraute Co-Trainer Salvatore Foti, der Mourinho vertrat, auf Svilar, Llorente, Spinazzola und Celik anstelle von Rui Patricio, Huijsen, Karsdorp und Zalewski.

Die Roma begann aktiv und drückte Milan zunächst in die eigene Hälfte. Der frühe Treffer gelang aber dennoch den Rossoneri, bei denen Stefano Pioli im Vergleich zum Pokal auf drei Positionen umstellte - Musah, Alex Jimenez und Ex-Frankfurter Jovic rückten für Kjaer, Giroud und Adli auf die Bank. Letzterer war es, der Kristensen nach elf Minuten mit einem Haken aussteigen ließ und aus 15 Metern unten rechts einschob.

Die Gäste mussten sich zunächst etwas schütteln, nach rund einer halben Stunde nahm die Partie jedoch wieder mächtig Fahrt auf. Für die Gastgeber scheiterte Pulisic gleich dreimal innerhalb von zehn Minuten in aussichtsreichen Positionen (28., 32., 37.) und Theo setzte eine Flanke ans Aluminium, auf der Gegenseite waren es Celik (30.), Paredes (38.) und Spinazzola (40.) die sich annäherten - es blieb jedoch beim 1:0 zur Pause.

Giroud erhöht nach dem Seitenwechsel

Früh im zweiten Durchgang ließ Gabbia das 2:0 zunächst aus kurzer Distanz liegen (55.), doch unmittelbar im Anschluss machte es Giroud besser und nickte nach Kopf-Ablage von Kjaer ein (56.). Das 2:0 war ein echter Wirkungstreffer für die Roma, die sich in den Minuten darauf sehr schwertat. Milan konnte das allerdings nicht für sich nutzen - und lud die Gäste wenig später ein.

Kurz hinter der Strafraumkante brachte Calabria den zur Halbzeit für Mancini gekommenen und sehr auffälligen Pellegrini zu Fall. Paredes nutzte den fälligen Elfmeter und brachte seine Farben wieder ran (69.). Angeführt von Pellegrini drückten die Giallorossi plötzlich auf den Ausgleich, wurden aber nicht zwingend genug. Der Kapitän scheiterte mit seinem besten Versuch an Maignan (78.).

Theo bringt die Entscheidung

So war es auf der Gegenseite Theo, der den Ball nach Hacken-Ablage von Landsmann Giroud aus 15 Metern traumhaft unter die Latte schweißte und den alten Abstand wieder herstellte (84.). Die Römer probierten es zwar nochmal über Pellegrini (86.), kamen aber nicht mehr ran. Kurz vor Schluss hätte Musah nach feinem Solo gar auf 4:1 erhöhen können, scheiterte aber am Pfosten (90.).

Damit festigt Milan den dritten Platz in der Serie A, während es für die Roma weiter bergab geht. Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen rutschen die Römer auf Platz 9 ab. Die nächste Chance auf einen Dreier gibt es am Samstag (18 Uhr) gegen Hellas Verona - dann zwar wieder mit Mourinho, aber ohne die gelbgesperrten Mancini und Cristante. Für Milan geht es anschließend (20.45 Uhr) mit einem Gastspiel bei Udinese Calcio weiter.