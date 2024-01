Bergamo im Elfer-Glück: Milan scheitert im Pokal

Atalanta Bergamo kegelte die AC Mailand mit einem 2:1-Auswärtssieg aus dem italienischen Pokal. In einem anfangs langweiligen und später dann durchaus unterhaltsamen Spiel erwies sich der Schiedsrichter am Ende als Zünglein an der Waage.

Alle Stoßgebete halfen am Ende nicht: Rafael Leao und Milan schieden im Pokal aus. IMAGO/LaPresse