Vlahovics feines Füßchen: Juves Revanche glückt

Die Bilanz von Juventus Turin ist auch nach dem vierten Spiel dieses Kalenderjahres makellos. Die "Alte Dame" revanchierte sich am Dienstagabend bei Sassuolo dank Vlahovics Doppelpack für die Hinspiel-Niederlage.

19 Spiele, nur eine Niederlage - lediglich am 5. Spieltag beim 2:4 in Sassuolo hatte Juventus Turin in der Hinrunde den Platz als Verlierer verlassen. Dafür wollten sich die Bianconeri am Dienstagabend revanchieren - und das war in den ersten Minuten auch auf dem Platz zu spüren.

Juve, das im Vergleich zum 4:0 gegen Frosinone auf fünf Positionen verändert begann (Szczesny, Rugani, Cambiaso, Rabiot und Vlahovic ersetzten Perin, Gatti, Weah, McKennie sowie Milik), übernahm gleich die Kontrolle und ließ Sassoulo kaum aus der eigenen Hälfte kommen.

Nur Laurienté prüft Szczesny in Durchgang eins

Eingreifen musste Consigli zunächst dennoch nicht, seine erste Bewährungsprobe ging dann aber gleich schief: Einen relativ zentral geschossenen Vlahovic-Schlenzer ließ der Schlussmann, der etwas zu weit vor seinem Tor stand, passieren (15.).

Der Gegentreffer weckte die Neroverdi augenscheinlich auf. Denn anschließend fanden die Gäste besser in die Partie. Allerdings sprang aus der Steigerung nur ein Aufsetzer-Distanzschuss von Laurienté heraus (33.).

Mitten in diese Phase hinein zeigte auf der Gegenseite Vlahovic ein weiteres Mal sein feines Füßchen: Der Serbe zirkelte einen Freistoß aus halbrechter Position zum 2:0-Halbzeitstand herrlich unter die Latte (37.).

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken konzentrierten sich die Hausherren nach Wiederanpfiff auf die Abwehrarbeit. Sassuolo versuchte zwar viel, biss sich an der zweitbesten Defensive der Liga (zwölf Gegentore) aber die Zähne aus.

Chiesa sorgt für Schlusspunkt

Sinnbildlich dafür resultierte die beste Möglichkeit der Gäste aus einem Konter nach einem Juve-Eckball. Szczesny parierte am Ende dieses Gegenstoßes Berardis abgefälschten Schuss mit einem starken Reflex (64.).

Die Partie plätscherte im Anschluss fast ohne weitere Höhepunkte dem Ende entgegen. Lediglich Juve zeigte sich noch zweimal im gegnerischen Sechzehner. Nachdem Joker Weah noch aus sechs Metern verzogen hatte (76.), stellte Chiesa kurz vor Schluss den 3:0-Endstand her (89.).

Juves Abstand auf Inter beträgt weiter zwei Punkte

Damit revanchierten sich die Turiner für die Hinspiel-Pleite und hielten Anschluss an Spitzenreiter Inter. Der Rückstand auf die Nerazzurri beträgt weiterhin zwei Zähler.

Am Sonntag geht es für die Turiner mit dem Gastspiel in Lecce weiter (20.45 Uhr). Sassuolo ist hingegen erst am 28. Januar wieder in Monza gefordert (15 Uhr).