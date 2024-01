Dreierpack Milik: Juventus auch gegen Frosinone in Torlaune

Nur eine Woche nach dem 6:1 im Achtelfinale der Coppa gegen Salernitana zeigte sich Juventus Turin beim 4:0 im Viertelfinale erneut treffsicher.

Brachte Juventus per Doppelpack gegen Frosinone auf Siegkurs: Arkadiusz Milik. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Im Vergleich zum 2:1-Erfolg bei US Salernitana rotierte Juve-Coach Massimiliano Allegri ein wenig: Statt Szczesny, Nicolussi Caviglia (beide Bank), Rabiot (nicht im Kader) und auch Torjäger Vlahovic (Bank) begannen Keeper Perin, Locatelli, Miretti und Milik.

Auf Seiten von Frosinone erhielt im Vergleich zum 2:3 gegen die AC Monza in der Liga unter anderem Bayern-Leihgabe Ibrahimovic wieder eine Bewährungschance von Beginn an.

Milik bleibt zweimal eiskalt

Juventus übernahm gleich zu Beginn die Spielkontrolle, wobei Frosinone ab und an durchaus selbst jenseits der Mittellinie auftauchte. Früh allerdings ging Turin durch einen von Milik cool verwandelten Elfmeter in Führung (11.). Lirola hatte zuvor Miretti im Strafraum das Bein gestellt.

Im weiteren Verlauf näherten sich auch die Gäste ein paar Mal dem Juve-Tor, insbesondere Ibrahimovic scheiterte aber mit zwei Abschlüssen (19., 37.). Abgeklärter war die Alte Dame, die nach einem wunderbar herausgespielten Treffer vor der Pause auf 2:0 stellte: McKennie flankte gefühlvoll auf den im Rücken der Abwehr einlaufenden Milik, der gekonnt an Keeper Cerofolini vorbei zum zweiten Mal an diesem Abend traf (38.).

Milik zum Dritten - Yildiz sehenswert per Volley

Während Ibrahimovic nach der Pause für Soulé Platz machen musste, war Miliks Torgala noch nicht beendet. Denn in der 48. Minute bestrafte der Pole einen Ballverlust im Aufbau des Serie-A-Aufsteigers mit dem 3:0. Nachdem Milik der vermeintliche vierte Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde (57.), durfte kurz darauf auch Yildiz jubeln: Der Regensburger traf - erneut nach tollem McKennie-Zuspiel - sehenswert mit einem Volleyschuss im Sprung (61.).

Danach war die Partie endgültig entschieden. Zwar spielte Turin weiter munter nach vorne, es blieb aber letztlich beim 4:0, durch das die Alte Dame das Halbfinale der Coppa komplett machte, nachdem am Dienstag und Mittwoch bereits Florenz, Lazio und Atalanta den Sprung unter die letzten Vier geschafft hatten.

Juventus erwartet erst am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in der Serie A Sassuolo Calcio. Frosinone ist bereits am Montagabend (20.45 Uhr) bei Atalanta Bergamo erneut auswärts gefordert.