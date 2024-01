Hitzige Schlussphase: Lazio steht nach Derby-Sieg im Halbfinale

Am Mittwochabend kam es in Rom zum Stadtderby zwischen Lazio und der Roma um den Halbfinaleinzug in der Coppa Italia. In einer hitzigen Partie voller Karten sorgte ein Elfmeter für die Entscheidung.

Er stand in einem hitzigen Derby della Capitale im Mittelpunkt: Schiedsrichter Daniele Orsato. IMAGO/IPA Sport