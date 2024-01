Posch verliert die Nerven: Bologna scheitert dramatisch an Florenz

Vorjahresfinalist Florenz darf erneut vom großen Wurf in der Coppa Italia träumen. Das erste Viertelfinale in dieser Saison bot reichlich Dramatik.

Die Tickets fürs Olimpico dürfen die Fans der AC Florenz zumindest mal wieder vormerken. Im Coppa-Finale 2023 unterlag die Viola dem großen Favoriten Inter Mailand knapp mit 1:2. In diesem Jahr können die Nerazzurri den Traum der Fiorentina allerdings nicht mehr zerstören. Inter war im Achtelfinale sensationell an Bologna gescheitert (1:2 nach Verlängerung).

Und genau eben jener Gegner wartete am Dienstagabend im altehrwürdigen Artemio Franchi. Vom Start weg war es ein Abnutzungskampf. Nach 26 Minuten forderten die Heimfans erstmals Elfmeter, doch Lucumis Stoß gegen Ikoné war zu wenig für einen Strafstoß. Acht Minuten später hatten die Hausherren Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein: Nach feiner Vorarbeit von Orsolini tanzte Zirkzee Gegenspieler Milenkovic aus - am Ende rettete die Latte für den ehemaligen Hertha-Keeper Christensen (34.).

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie immer weiter ab. Alles schrie nach Verlängerung, ehe sich in der fünften Minute der Nachspielzeit noch die große Chance auf den Lucky Punch bot. Martinez Quarta brachte den Ball aber per Kopf nicht an Bologna-Keeper Skorupski vorbei.

Zirkzee trifft wieder nur Aluminium

In der ersten Hälfte der Verlängerung hatte Zirkzee das 1:0 auf dem Fuß, traf aus spitzem Winkel aber nur den Außenpfosten (94.). Nach dem Seitenwechsel hatte Florenz nochmal eine große Gelegenheit, doch Kayodes Kopfball im Fünfmeterraum misslang gewaltig (109.).

Es ging - wie für Florenz schon im Achtelfinale gegen Zweitligist Parma Calcio (4:1) - ins Elfmeterschießen. Dort behielten die ersten acht Schützen die Nerven. Dann allerdings trat der ehemalige Hoffenheimer Posch an den Punkt. Der 28-malige österreichische Nationalspieler bekam zu viel Rücklage und setzte den Ball drüber. Diese Chance ließ sich Lopez nicht nehmen und beförderte Florenz mit dem zehnten Elfmeter des Abends ins Halbfinale.

In den drei anderen Viertelfinals stehen sich am Mittwoch Lazio und die Roma sowie Milan und Bergamo gegenüber, am Donnerstag ermitteln Juve und Frosinone den letzten Halbfinal-Teilnehmer.