Doppelter Dybala und große Dominanz: Rom glänzt gegen Cagliari

Die AS Rom feiert in der Serie A den dritten Sieg in Folge und festigt Platz fünf. Gegen Cagliari Calcio gelang der Elf von Daniele De Rossi ein Blitzstart, anschließend präsentierten sich die Römer spielfreudig und belohnten sich mit einem verdienten 4:0.

Traf gegen Cagliari Calcio doppelt: Paulo Dybala. NurPhoto via Getty Images