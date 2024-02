Bayerns CL-Gegner erschreckend schwach: Lazio kassiert erste Liga-Pleite 2024

Anderthalb Wochen vor dem Achtelfinalhinspiel in der Königsklasse gegen Bayern zeigte Lazio in Bergamo eine schwache Leistung. Beim 1:3 bekamen die Römer vor allem Doppeltorschützen de Ketelaere nicht in den Griff.

Hängende Köpfe bei Lazios Nicolo Rovella (li.) und Mario Gila (r.). IMAGO/LaPresse