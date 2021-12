Roger Schmidt bleibt im Hertha-Fokus - Neuer Anlauf bei Terzic?

Nach dem Trainerwechsel ist wohl vor dem Trainerwechsel bei Hertha BSC. Das Ziel von Fredi Bobic ist jedenfalls klar.

Herthas Sport-Geschäftsführer will mit Tayfun Korkut, der als Nachfolger von Pal Dardai einen Vertrag bis Saisonende erhielt, im Mittelfeld landen - und im Sommer dann die seit Jahren ersehnte "große" Trainerlösung präsentieren.

Roger Schmidt, der mit der PSV Eindhoven im Titelrennen der Eredivisie mitmischt und in einer schweren Europa-League-Gruppe aufs Weiterkommen hoffen darf, ist seit Langem und weiterhin im Fokus der Berliner. Die bislang einzige Bundesliga-Station des 54-Jährigen war zwischen 2014 und 2017 Bayer Leverkusen.

Doch auch bei Edin Terzic, dem Technischen Direktor von Borussia Dortmund, könnte es im Frühjahr einen neuerlichen Anlauf geben. Der 39-Jährige, der den BVB in der vergangenen Saison in die Champions League und zum DFB-Pokal-Triumph geführt hatte, galt auch schon nach dem Fehlstart in diese Saison als Wunschlösung Bobics.

