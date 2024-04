Röhl weckt Begehrlichkeiten - nicht nur auf der Insel

Merlin Röhl hat sich beim SC Freiburg etabliert. Der variabel einsetzbare 2022 vom FC Ingolstadt gewechselte 21-jährige Mittelfeldspieler kam bei den Breisgauern in 23 Bundesligaspielen zum Einsatz (kicker-Note 3,32), überzeugt mit Tempo und Dynamik, hat zudem zwei Tore und vier Assists in der Liga auf seinem Scorerkonto stehen. Sein Gesamtpaket ruft Interesse im In- und Ausland hervor, speziell auf der Insel. Verkaufen will der SCF das Juwel aber nicht - zumindest nicht jetzt. "Mindestens ein weiteres Jahr Freiburg, das ist der Plan“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. Von Röhl erfolgt kein Widerspruch: Der Youngster fühlt sich im Breisgau pudelwohl.