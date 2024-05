Rödinghausen: Hippe bleibt bis 2026

Maximilian Hippe und der SV Rödinghausen haben sich auf einen neuen Vertrag bis 2026 geeinigt. Der früherere Jugendspieler des SVR kehrte im Januar 2023 an den Wiehen zurück und kam seither auf 45 Regionalliga-Spiele. Sportdirektor Alexander Müller lässt sich in einer Meldung folgendermaßen zitieren: "Er ist eine wichtige Säule in unserer Defensive und ein Spieler, der trotz seiner großen Erfahrung noch über eine Menge Potenzial verfügt."