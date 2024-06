Schröder plant Neuanfang bei St. Pauli II

Die U 23 des FC St. Pauli hat Theo Schröder von Hannover 96 verpflichtet. Für die zweite Mannschaft der Niedersachsen kam der 22-jährige Stürmer in der abgelaufenen Saison zu sechs Regionalliga-Einsätzen, bei denen er ohne Tor blieb. Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter der Paulianer U 23, erklärt in einer Meldung: "Für Theo ist es ein sportlicher Neuanfang in Hamburg. Wir sehen in ihm einen laufstarken und abschlussstarken Spieler, der sehr gut in unser gesuchtes Anforderungsprofil passt."