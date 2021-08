Rode am Knie operiert - Ausfallzeit unklar

Sebastian Rode (30) wird Eintracht Frankfurt doch länger fehlen. Der Kapitän wurde am linken Knie operiert.

Wegen eines "dicken Knies" hatte Sebastian Rode am vergangenen Wochenende kurzfristig das Auftaktspiel bei Borussia Dortmund verpasst (2:5). Eine genaue Diagnose stand bis zuletzt aus - und tut es immer noch.

Die Eintracht gab am Donnerstag bekannt, dass "die Untersuchungen in der laufenden Woche eine Diagnose ergeben haben, die einen arthroskopischen Eingriff nötig gemacht hat". Rode wurde bereits am linken Knie operiert und fällt "bis auf Weiteres" aus.

Wie lange er Frankfurt fehlt, lässt sich laut Vereinsangaben "noch nicht genau prognostizieren".