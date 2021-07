"Robuster Defensivallrounder": Rostock zieht Malone an Land

Ryan Malone hat seine Chance genutzt und im Rostocker Trainingslager in Kemmen überzeugt. Der Innenverteidiger erhält deshalb beim Zweitliga-Aufsteiger einen Vertrag bis 2022 plus Option.

Überzeugte in einer Trainingswoche und zwei Tests: Der neue Rostocker Ryan Malone imago images/Christian Schroedter

Der 28-Jährige stand in der vergangenen Spielzeit beim VfB Lübeck unter Vertrag und bestritt für den in die Regionalliga abgestiegenen Klub 23 Drittliga-Spiele (zwei Tore).

Zwei überzeugende Halbzeiten

Die Verantwortlichen des FC Hansa rund um Trainer Jens Härtel machten sich nun während des einwöchigen Trainingslagers ein Bild von dem 1,88 großen Innenverteidiger. In den Tests gegen Viktoria Berlin (4:3) und den VfL Wolfsburg (3:0) kam Malone zum Einsatz. In beiden Vorbereitungsspielen erhielt Malone jeweils eine Halbzeit, um sich entsprechend zu präsentieren - mit Erfolg.

"Wir freuen uns, dass wir mit Ryan Malone einen robusten Defensivallrounder für diese physisch starke 2. Bundesliga verpflichten konnten. Wir kennen Ryan von seinen Auftritten beim VfB Lübeck, wo er trotz des Abstiegs eine gute Saison gespielt hat. Letztlich hat er uns auch im Probetraining sowie in den beiden Vorbereitungsspielen überzeugen können", erklärte Sportvorstand Martin Pieckenhagen die Entscheidung zugunsten einer Verpflichtung des US-Amerikaners.

Es ist großartig, nun auch Teil dieses geilen Teams zu sein. Ryan Malone

Malone selbst zeigt sich natürlich auch sehr erfreut über die neue Chance an der Ostsee. "Es ist großartig, nun auch Teil dieses geilen Teams zu sein. Ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Ziele des Vereins erreichen werden. Da bei den Spielen nun auch wieder Fans in den Stadion dabei sein können, ist die Vorfreude auf die Saison und vor allem die Atmosphäre im Ostseestadion natürlich riesig", so Malone

Bei den Ostseestädtern erhält er die Rückennummer 16.