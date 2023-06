Robust und führungsstark: Paderborn holt Musliu

Nach eineinhalb Jahren beim FC Ingolstadt hat Visar Musliu (28) eine neue Herausforderung gesucht und auch gefunden: Der erfahrene Defensivspezialist wechselt in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn 07.

Der SC Paderborn 07 freut sich über "einen führungsstarken Innenverteidiger" für die Zweitliga-Saison 2023/24. "Visar Musliu ist im besten Fußballer-Alter und besitzt eine sehr gute Mischung aus Erfahrung und körperlicher Reife, die gerade auf seiner Position wichtig ist", sagt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber und ist sich sicher: "Als gestandener Profi wird er unserer Mannschaft auch mit seiner Führungsqualität auf dem Platz zusätzliche Stabilität verleihen."

Der heute 28 Jahre alte Musliu war im Januar 2022 vom ungarischen Erstligisten FC Fehervar zum FC Ingolstadt gewechselt und bestritt seitdem 14 Zweitliga- sowie 25 Drittliga-Partien im Dress der Schwarz-Roten. Dabei verkörperte der beidfüßige Innenverteidiger stets die Rolle des robusten Abwehrchefs.

Beiersdorfer: "Wir lassen einen großartigen Menschen und Fußballer ziehen"

Entsprechend fielen die Abschiedsworte von FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer aus: "Mit Visar Musliu lassen wir einen großartigen Menschen und Fußballer ziehen, der in den letzten anderthalb Jahren mit seiner Erfahrung sowie Ausstrahlung unser Ruhepol in der Defensive war. Jedoch war für ihn nun der Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzugehen, die er in der 2. Liga beim SC Paderborn gefunden hat."

51-maliger Nationalspieler Nordmazedoniens

Neben viel Erfahrung auf Klub-Ebene bringt der 1,87 Meter große Nordmazedonier auch internationale Spielpraxis mit an die Pader. Musliu durchlief ab der U 17 sämtliche Junioren-Nationalteams Nordmazedoniens und wurde im September 2017 erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. Seitdem absolvierte er 51 Länderspiele.

Zur Vertragsdauer machte der SCP keine Angaben. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

