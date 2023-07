Riemanns Fehlstart: Sorgen um Bochums Nummer 1

Vor dem zweiten Testspiel am Samstag beim Drittligisten SC Verl füllt sich der Kader des VfL Bochum. Sorgen gibt es aber weiter nicht nur um Stammtorhüter Manuel Riemann.

Wegen muskulärer Probleme, die der Verein nicht näher definiert, hat Bochums Nummer 1 bisher noch keine vernünftige Trainingseinheit absolviert. Wann Manuel Riemann zum ersten Mal in der Vorbereitung im Tor stehen kann, ist derzeit noch völlig offen.

Allerdings ist der Routinier natürlich auch ein Torhüter, der keine besonders lange Anlaufzeit brauchen dürfte, um seinen Posten im Tor wieder einzunehmen. Ungewöhnlich allerdings, dass er sich nach der trainingsfreien Zeit am Mittwoch vor einer Woche mit Muskelproblemen zum Trainingsstart vorstellte. Über seine Ausfallzeit gibt es keine näheren Angaben.

Försters Probleme mit der Achillessehne

Offenbar noch gravierender sind die Probleme von Philipp Förster, der schon in der Rückrunde des Öfteren wegen Beschwerden an der Achillessehne hatte aussetzen müssen. Auch aktuell macht die Sehne offensichtlich Probleme, Förster muss eine Zwangspause einlegen.

Gerade sein letztes Spiel aber werden die Bochumer Anhänger noch in bester Erinnerung haben, als er beim 3:0 am 34. Spieltag gegen Bayer Leverkusen das erste Tor erzielte und damit einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt lieferte.

Kwartengs Pause wegen des Schambeins

Noch nichts von seinen Qualitäten auf dem Rasen zeigen konnte bisher auch Bochums bisheriger Top-Einkauf Moritz-Broni Kwarteng, für den der VfL ja einen für seine Verhältnisse stolzen Sockelbetrag von einer Million Euro an den 1. FC Magdeburg überweist. Offizielle Begründung für Kwartengs Pause: Probleme am Schambein; das kann eine kürzere, aber auch längere Pause bedeuten.

Immerhin aber erhält der Kader allmählich Zuwachs; seit Mittwoch ist ja auch Mittelfeldmann Matus Bero am Ball, der von Vitesse Arnheim kommt und am Samstag seine ersten Minuten in Bochum-Trikot erleben dürfte.

Asano kehrt zurück

Letzter Rückkehrer ist am Montag Takuma Asano, der ja mit der japanischen Nationalmannschaft noch unterwegs war und einen etwas längeren Urlaub genießen durfte.

Der Flügelstürmer also kehrt zurück, auf der anderen Seite muss Thomas Letsch mit einigen Ausfällen klarkommen, das ist aber nicht ungewöhnlich zum derzeitigen Stand der Vorbereitung. Nicht ungewöhnlich ist auch, dass in solchen Fällen der Cheftrainer möglichst auf Spieler aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Jugend zurückgreift.

Bozickovic darf sich zeigen

So erhält der 18-jährige Niko Bozickovic seine Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Beim 9:2 gegen Kickers Emden durfte der Bosnier während der zweiten Halbzeit eingreifen, links in einer Dreierkette, und machte seine Sache sehr ordentlich. Der Innenverteidiger spielt seit einem Jahr beim VfL Bochum, er kommt vom Hamburger SV - und bringt mit 1,92 Metern schon mal die passende Größe für einen Abwehrspieler mit.

Einen weiteren Innenverteidiger, möglichst einen Linksfüßer, werden die Bochumer noch verpflichten, das hat Letsch erst unlängst wieder bestätigt. Gut möglich aber, dass Bozickovic sich in den nächsten Tagen und auch im Trainingslager weiter im Kreis der Profis beweisen darf. Am Sonntag in acht Tagen bricht der VfL zum dritten Mal ins Trainingsquartier in Südtirol auf.