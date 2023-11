Bayern einsame Spitze: FIFA vergibt WM-Abstellungsprämie

FIFA vergibt WM-Abstellungsprämie

Die FIFA hat die Prämien für die Abstellung der Spieler für die WM in Katar veröffentlicht. 27 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga bekommen insgesamt fast 19 Millionen Euro - auch Klubs, bei denen WM-Akteure in den beiden Jahren vor dem Turnier gespielt haben. Am meisten vom Kuchen bekommt der FC Bayern. picture alliance (3)