Reus vor der Rückkehr - Duranville wird aufgebaut

BVB-Trainer Edin Terzic steht vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag fast sein gesamter Kader zur Verfügung. Kapitän Marco Reus meldet sich zurück, Neuzugang Julien Duranville muss sich dagegen noch etwas gedulden.

Edin Terzic konnte es am Freitag kurz machen, als es zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen um sein Personal ging: "Da gibt's nur positive Nachrichten", begann der 40-Jährige seine Ausführungen: "Bis auf Mateu Morey und Thomas Meunier, der auch schon wieder im Lauftraining ist, sind alle Spieler im Training." Und damit potenziell einsatzbereit für das anspruchsvolle Duell mit der Werkself. Auch Kapitän Marco Reus, der die beiden Siege gegen Augsburg (4:3) und in Mainz (2:1) erkrankt verpasst hatte, ist seit Dienstag wieder im Training und steht vor seiner Pflichtspielpremiere im Jahr 2023. Terzic zeigte sich "sehr zuversichtlich, dass Marco uns zur Verfügung steht".

Duranville soll rechts spielen

Verzichten muss der BVB-Trainer dagegen noch auf seinen Neuzugang Julien Duranville, der am Freitagmittag offiziell verkündet wurde. Der 16-jährige Flügelstürmer fehlt noch aufgrund einer Muskelverletzung, die er sich im vergangenen Jahr bei seinem Ex-Klub RSC Anderlecht zugezogen hatte. "Julien befindet sich gerade noch in der Reha, es wird noch zwei, bis drei Wochen dauern, ehe er mit der Mannschaft trainieren kann", sagte Terzic, der sich erfreut über die Verpflichtung des Offensivtalents zeigte: "Wir haben ihn seit langer Zeit beobachtet und sind uns sicher, dass er uns mittel- und langfristig sehr helfen wird." Duranville, der theoretisch über beide Flügel kommen kann, aber in Dortmund auf der rechten Seite eingesetzt werden soll, sei "superstark im Eins-gegen-sins" und strahle viel Torgefahr aus.

Auch ohne Duranville ist die Auswahl für Terzic groß. Es wird daher vor der Partie in Leverkusen erneut Härtefallentscheidungen geben: Thorgan Hazard stand bereits in Mainz nicht im Kader und könnte am Sonntag erneut ein Leidtragender der entspannten Personalsituation sein. Auch Anthony Modeste oder Felix Passlack müssen angesichts der Rückkehr von Reus und Jude Bellingham, der seine Gelbsperre abgesessen hat, um ihren Kaderplatz bangen. Oder besser: kämpfen. "Die Spieler, die nicht auf dem Platz stehen, haben nur eine Möglichkeit, das zu ändern: Das ist das Training. Sie können sich alles verdienen. Es liegt an jedem Einzelnen", rief Terzic seine Spieler noch einmal explizit zum - sportlich fairen - Konkurrenzkampf auf.